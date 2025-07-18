مهرجان الكيبوب العالمي يُقام في العاصمة الأردن عَمّان

في فرصة لتعزيز التبادل الثقافي والتعاون الشبابي بين كوريا الجنوبية والأردن، أقامت السفارة الكورية لدى الأردن فعاليات مهرجان الكيبوب العالمي يوم الثاني عشر من يوليو على مسرح "الجليلة" في مركز "هيا" الثقافي في عمان، بحضور السفير الكوري لدى الأردن "كيم بيل او".

وجمعت الفعاليات بين الفن والموسيقى تحت سقف واحد، وهي عبارة عن مسابقة سنوية للمواهب في الرقص والغناء، تنظمها وزارة الخارجية الكورية بدعم من الوكالات الحكومية.

وتعد هذه الفعاليات حدثا سنويا للكيبوب في الأردن يقام منذ عام 2014، وتشمل عروضا مباشرة مع الاستمتاع بالأغاني الكورية المفضلة، ومسرحا خارجيا مفتوحا لعرض المواهب.

ووسط حضور جماهيري كبير من مختلف الأعمار، بدأت الفعاليات بحماس كبير وترقب لرؤية مواهب المتسابقين الـ12. وبين الغناء والرقص الكوري، أبدع المتسابقون في تقديم الفن الذي يحبونه بشغف كبير.

وسيطرت الأجواء الحماسية على المسرح، وتعالت أصوات التشجيع مع كل موهبة تخرج على المسرح، وأصوات جذابة تغني بإتقان وعروض رقص لأشهر الأغاني الكورية وأداء مبهر بإتقان، جعلت المنافسة أقوى وجعلت الاختيار أصعب على لجنة التحكيم.

وبعد منافسة قوية، حازت فرقة "نوفا" على المركز الأول لأدائها الراقص الذي نال إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم. أما المركز الثاني فذهب للمتسابقة "آية سلطان" وأداء الرقص المبهر، وفي المركز الثالث المتسابقة "لبابه" صاحبة الصوت الجميل.

وسيتم إرسال الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى إلى كوريا الجنوبية لاحقا للتنافس مع باقي الفائزين من 71 دولة أخرى على مستوى العالم.

وسوف تقوم هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، المُنَظِمة لمهرجان الكيبوب العالمي، بتقييم أداء المتسابقين وترشيح أفضل متنافسين للمشاركة في الجولة الأخيرة من المسابقة التي ستُقام في شهر أكتوبر القادم في مدينة "تشانغ وان" في كوريا الجنوبية.