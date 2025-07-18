طيران الإمارات تفتتح متجرا للسفر في سيول

افتتحت شركة طيران الإمارات رسميا يوم التاسع من يوليو الجاري متجرها الجديد للسفر وسط العاصمة سيول، في خطوة بارزة تؤكد التزامها بتعزيز تجربة السفر لعملائها في كوريا الجنوبية.

ولا تقتصر أعمال متجر السفر على بيع التذاكر، بل تهدف أيضا لإتاحة فرصة للعملاء للتعرف على خدمات شركة طيران الإمارات الرقمية ومنتجاتها المبتكرة والاستفادة من الدعم الشخصي من قبل فريق عملها.

ويمكن لزوار متجر السفر تعزيز تجربتهم في كل خطوة من رحلتهم، ويستطيع المسافرون أن يعيشوا تجربة طيران الإمارات حتى قبل الإقلاع.

وكما يُقال، فإن الرحلة تبدأ بالإثارة، وتكتمل بروعة التخطيط، ولذلك يضم متجر السفر فريقا من مستشاري السفر المتخصصين الذين يرافقون المسافرين في كل خطوة، من حجز التذاكر إلى تخطيط برامج السفر، إضافة إلى تقديم استشارات مخصصة لتجربة سفر مثالية.

إلى جانب هذا، تأسر التقنيات الرقمية الحديثة الأنظار، مع إمكانية البحث عن الرحلات عبر الأكشاك الذاتية، ومتابعة أحدث المعلومات والعروض عبر الشاشات التفاعلية.

وجاء افتتاح متجر السفر هذا في سيول ضمن مشروع احتفالي بمناسبة الذكرى العشرين على تسيير رحلات طيران الإمارات إلى كوريا الجنوبية.

وقد قامت طيران الإمارات بتسيير أكثر من 14 ألف رحلة على الخط الذي يربط بين سيول ودبي، نقلت خلالها أكثر من 5 ملايين راكب خلال العشرين عاما الماضية.

وتشغل شركة طيران الإمارات حاليا 10 رحلات أسبوعيا باستخدام طائرات بوينغ 777-300، والتي تتميز بمقاعد الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال المعززة.

ومن جانبه، قال "نبيل سلطان" نائب المدير التنفيذي لإدارة مبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، إن افتتاح متجر السفر في سيول يمثل تجسيدا حقيقيا لوعد الشركة بـ"الطيران الأفضل".