إقامة معرض حلال إكسبو الاقتصادي والثقافي في سيول في أغسطس

من المقرر إقامة معرض "حلال إكسبو" الاقتصادي والثقافي في سيول خلال الفترة من الثامن والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس القادم، بتنظيم مشترك بين اتحاد تنمية صناعة الحلال وشركة "حلال كوريا".

ومن المتوقع أن يكون هذا المعرض الذي يعتبر شبكة تربط كوريا الجنوبية مع آسيا الوسطى والشرق الأوسط، حدثا يسهم إيجابيا في خلق فرص تجارية جديدة متنوعة وجذب الاستثمارات.

ويقدر حجم سوق الحلال العالمية بأكثر من 3 تريليونات دولار على أساس عام 2021، وتشمل السوق مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك الأغذية، والمشروبات، ومستحضرات التجميل، والأزياء، والسياحة.

ووضعت شركة "حلال كوريا" المنظمة للمعرض استراتيجية تهدف إلى استقطاب ما يعادل 1% من سوق السياحة الحلال العالمية البالغ 300 مليار دولار، أي حوالي 3 مليارات دولار، من خلال المعرض.

وقال "كيم جين او" رئيس شركة "حلال كوريا" إن المعرض يهدف إلى إيجاد أسواق جديدة لصناعة الحلال تبلغ قيمتها 10 تريليونات وون، من خلال شبكة تضم 300 ألف مسلم يقيمون في كوريا الجنوبية.

وقال القائمون على المعرض إن فعاليات هذا الحدث تهدف إلى تقديم دعم فعال لتقدم صناعات السياحة والتجميل والموضة الكورية إلى أسواق الحلال في الدول العربية، وعرض مستحضرات التجميل الحلال والأزياء الكورية الواعدة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية لبناء شبكة تسويق وتصدير قوية، وإنشاء شبكة تعاون مع جمعيات ومنظمات سياحية في الدول الإسلامية، ودعم الحصول على شهادات الحلال في مجالات التجميل، وخلق فرص عمل في قطاع الحلال.