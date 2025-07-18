كوريا الجنوبية تقدم 15 مليون دولار مساهمة ليونيسف في سوريا

ⓒ gettyimagesbank

قدمت كوريا الجنوبية مساهمة تبلغ قيمتها 15 مليون دولار لوكالة "يونيسف" في سوريا ضمن سعيها لدعم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي، لصالح الأطفال الأكثر هشاشة وأسرهم في مختلف أنحاء سوريا.

وأعربت يونيسف عن تقديرها لتلك المساهمة التي تعد الأكبر على الإطلاق من كوريا الجنوبية في سوريا.

وسوف تغطي هذه المساهمة فترة 12 شهرا بدءا من شهر يوليو الجاري.

وتأتي هذه المساهمة في وقت حرج حيث لا تزال الاحتياجات الإنسانية في سوريا هائلة.

وسوف يمكّن هذا التمويل وكالة يونيسف من توسيع نطاق خدماتها المنقذة لحياة الأطفال والأسر الذين لا يزالون يتحملون وطأة واحدة من أطول الأزمات وأكثرها تعقيدا في العالم.

وقالت ممثلة يونيسف في سوريا "ميريتشيل لايلانيو" إن هذا الدعم الاستثنائي يأتي من كوريا الجنوبية في لحظة بالغة الأهمية لأطفال سوريا.

وأضافت أن هذه المساهمة ستتيح ليونيسف توسيع التدخلات المتكاملة التي تعيد لهم فرص التعلم، والحصول على المياه النظيفة، والرعاية الصحية، والشعور المتجدد بالأمل، معربة عن امتنانها لالتزام كوريا الجنوبية الثابت بحقوق ورفاهية كل طفل.

ومن جانبه، قال المدير العام لمكتب التعاون الإنمائي في وزارة الخارجية الكورية "بارك جونغ هان" إن الحكومة الكورية تفخر بمشاركتها مع يونيسف في سوريا وحرصها على الوصول إلى الأطفال الأكثر احتياجا.

وأكد أن هذه المساهمة تعكس تضامن كوريا الجنوبية الدائم مع الشعب السوري، وإيمانها العميق بقوة التعليم والصحة والمياه النظيفة في تمكين المجتمعات وبناء مستقبل أفضل.