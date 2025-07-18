كُلّية سَلَا المغربية تستقبل 12 متطوعا كوريا في مجال تكنولوجيا المعلومات

سعيا منها لمواصلة الديناميكية العلمية والأكاديمية، واستكمالا لمسار الانفتاح على التجارب الدولية، استقبلت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المغربية في مدينة "سلا"، والتابعة لجامعة "محمد الخامس" في الرباط، يوم العاشر من يوليو، فريقا يتكون من 12 متطوعا كوريا في إطار برنامج المتطوعين الكوريين لتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت هذه الزيارة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات في كوريا الجنوبية، وهي تندرج في إطار تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين كوريا الجنوبية والمغرب.

والتقى عميد الكلية بالمتطوعين الكوريين لمناقشة فرص التعاون والمشاركة مع الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات، مما شكل فرصة لاستكشاف مضمون وغايات برنامج المتطوعين الكوريين لتكنولوجيا المعلومات، والذي يسعى إلى تعزيز الشمول الرقمي العالمي تحت رعاية الحكومة الكورية، وتعزيز التفكير الجماعي حول سبل تعزيز التعاون، وضمان التنفيذ السلس لأنشطة التطوع، وزيادة تأثير برنامج المتطوعين الكوريين.

وفي السياق نفسه، نظمت الكلية مؤتمرا يوم الثامن من يوليو حول التحول الرقمي للتعليم والتنمية المستدامة، جمع بين المتطوعين الكوريين وأساتذة الكلية، حيث استعرض المتطوعون الكوريون تجاربهم ومعارفهم حول أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا الرقمية والتنمية المستدامة، مما أتاح فرصة ثمينة للتعلم والتبادل.

الجدير بالذكر أن برنامج المتطوعين الكوريين لتكنولوجيا المعلومات هو برنامج تطوعي خارجي يركز على الشمول الرقمي العالمي، ويتم تنظيمه وإدارته رسميا من قبل الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات تحت إشراف وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية.

ويوفر هذا البرنامج للبلدان والمنظمات الشريكة دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو ينفذ مشروعات ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تلبية احتياجات المنظمات الشريكة من خلال مشاركة المعارف والمهارات ذات الصلة بواسطة أنشطة المتطوعين.