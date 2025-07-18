فرقة ALLDAY PROJECT المختلطة تحقق إنجازات ملحوظة

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تواصل فرقة ALLDAY PROJECT المختلطة تحقيق إنجازات ملحوظة.

ففي 19 يونيو، احتلت أغنيتهم الرئيسية لأول مرة، "FAMOUS"، المركز الأول في برنامج "Show! Music Core" على قناةMBC ، مسجلة بذلك أول لقب لهم على قناة بث عامة.

وعبّرت فرقة ALLDAY PROJECT عن سعادتها بهذه المناسبة قائلة: "نشعر وكأننا تلقينا هدية عظيمة. لقد انتظرنا هذه اللحظة بفارغ الصبر، والآن نحن غارقون في المشاعر وممتنون حقا".

تحمل أغنية "FAMOUS" في طياتها كلمات تعبّر عن ثقة وطموح الأعضاء الخمسة الذين، على الرغم من أنهم ليسوا مشهورين بعد، إلا أنهم يحظون بالفعل بالاهتمام. وتروي الأغنية قصصهم وخلفياتهم الفردية بتعبيرات فريدة ومميزة.

يُذكر أن الفرقة قد بدأت مسيرتها الفنية في 23 يونيو الماضي، بإصدار أغنيتين رئيسيتين هما "FAMOUS" و "WICKED".