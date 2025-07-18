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بعد غياب دام حوالي عامين، عادت فرقة بلاك بينك بقوة، حيث تصدرت أغنيتها الجديدة "JUMP" مخطط "أفضل الأغاني العالمية الأسبوعية" على سبوتيفاي، أكبر منصة بث موسيقى في العالم.

وأعلنت شركة YG للترفيه في 20 يوليو أن أغنية بلاك بينك "JUMP" احتلت المركز الأول في المخطط العالمي الأسبوعي لسبوتيفاي، والذي صدر في 17 يوليو بالتوقيت المحلي. يعد هذا الإنجاز الثاني للفرقة في صدارة المخطط، بعد أغنيتهم الرئيسية "Shut Down" من ألبومهم الثاني الكامل. وبهذا، تُصبح بلاك بينك أول فرقة كيبوب تحقق هذا التميز مرتين.

وقد حققت أغنية "JUMP" رقما قياسيا جديدا بتسجيلها 44,759,923 مرة استماع خلال أسبوع واحد، وهو أعلى عدد مرات استماع لأغنية صدرت هذا العام، مما رسخ مكانتها في صدارة المخططات العالمية.

وتواصل بلاك بينك تحطيم الأرقام القياسية، ففي 12 يوليو، كانت الفرقة قد حققت بالفعل لقب فرقة الكيبوب الأكثر امتلاكا لأغنيات في المركز الأول على هذا المخطط، وقد حافظت على صدارتها بثبات لمدة ستة أيام متتالية.

ولا يقتصر نجاح بلاك بينك على سبوتيفاي فقط، بل تحقق الفرقة أداء مبهرا في مخططات الأغاني البريطانية الرسمية أيضا. فوفقا للمخطط الرسمي للأغاني المنفردة الذي صدر في 18 يوليو بالتوقيت المحلي، احتلت أغنية "JUMP" المرتبة 18، لتضمن بذلك مكانها ضمن قائمة الأربعين الأوائل.

في سياق متصل، تواصل بلاك بينك جولتها العالمية الناجحة ""Deadline، والتي تشمل 31 حفلا في 16 مدينة حول العالم. وبعد انطلاق الجولة في كو يانغ واختتام عروضها في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، من المقرر أن تقدم الفرقة عروضا مستقبلية في مسارح بحجم الملاعب في مدن رئيسية مثل شيكاغو وتورونتو ونيويورك وباريس وميلانو وبرشلونة ولندن وغاوشيونغ وبانكوك وجاكرتا وبولاكان وسنغافوره وطوكيو وهونغ كونغ.