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عادت فرقة الفتيات FIFTY FIFTY لتظهر بشكل "كامل" بعد انضمام عضوتها كينا إليها.

ففي يوم 17 يوليو، اجتمعت فرقة FIFTY FIFTY أخيرا بعد طول غياب في بث مباشر عبر منصةWeverse . وبدأت كينا، التي كانت قد أعلنت سابقا عن استئناف أنشطتها، البث مع بقية الأعضاء بحماس، قائلين: "مرحبا بكم بعد طول غياب! أليس كذلك؟ لقد مر وقت طويل منذ أن كنا كاملين".

وعادت كينا بابتسامة مشرقة إلى معجبيها، حيث رحبت بهم بحرارة قائلة: "أنا ممتنة للأعضاء ولـ Tweny (اسم نادي المعجبين) الذين انتظروني. لقد أصبحت أقوى مرة أخرى، لذا سأعمل بجد وأظهر أمام الـ Twenyقريبا".

وخلال البث المباشر، تحدثت فرقة FIFTY FIFTY عن الشعبية الكبيرة التي حققتها أغنيتهم "Pookie" بعد عودة مفاجئة وغير متوقعة في المخططات، وعبرت عن مشاعرها بلغات متعددة. كما شاركت الأعضاء تفاصيل عن حياتهن اليومية وأجابت على أسئلة المعجبين، مما أتاح لهم فرصة للتواصل المباشر.

وتعهدت كينا قائلة: "لقد بذل الأعضاء جهدا كبيرا في أنشطة 'Pookie'، والآن بعد أن أصبحت معهم، نأمل أن تتوقعوا منا أنشطة متنوعة. سنعود إليكم سريعا بموسيقى أفضل، لذا نرجو منكم الانتظار".