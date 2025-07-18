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تعود فرقة الجيل الأول الشهيرة H.O.T. إلى المسرح بعد غياب دام 6 سنوات، وهذه المرة كفرقة كاملة. فقد أعلنت Hanteo Global يوم 23 أنها أكدت مشاركة H.O.T. كفنان رئيسي في "مهرجان هانتر الموسيقي"، الذي سيقام في ملعب كأس العالم في سيول يومي 6 و7 سبتمبر. ومن المقرر أن تقدم H.O.T. عروضا على المسرح في كلا اليومين، 6 و7 سبتمبر، وسيستمر كل عرض لأكثر من 60 دقيقة، وفقا لما ذكره المسؤولون.

يُعد هذا التجمع الأول لكل الأعضاء الخمسة لفرقة H.O.T. (كانغتا، ومون هي جون، وجانغ وو هيوك، وتوني آن، ولي جاي وون) منذ حفل "High-five Of Teenagers" الذي أقيم في Gocheok Sky Dome في سيول في سبتمبر 2019. ومن المثير للاهتمام أن اليوم الثاني من المهرجان، 7 سبتمبر، يصادف أيضا الذكرى السنوية لترسيمهم.

وتُعتبر H.O.T. فرقة رائدة تمثل الجيل الأول من الكيبوب، وتُعرف بأنها نقطة البداية لثقافة الآيدولز الكورية. وقد ترسمت الفرقة عام 1996 بأغنية "Descendants of Warriors" قبل أن تنفصل عام 2001. وقد اكتسبت شعبية واسعة بفضل أغانيها الضاربة مثل "Candy" و ."Happiness"

وسوف يُقام مهرجان هانتر الموسيقي لأول مرة هذا العام. وقد صرحت Hanteo Global قائلة: "من خلال استضافةH.O.T.، التي تُعد رمزا وبداية الكيبوب، كفنان رئيسي، أضفنا بعدا إضافيا من المعنى للمهرجان". وأضافوا أن "هذا الظهور قد تم تحقيقه بناء على الثقة المتبادلة."