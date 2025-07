ⓒ ODD ATELIER

تتلقى جيني، عضوة فرقة بلاك بينك، تقديرا موسيقيا كبيرا يتجدد باستمرار. فقد تصدرت أغنيتها المنفردة "Like JENNIE" من ألبومها الأول "Ruby" قائمة "أفضل 25 أغنية كيبوب لعام 2025 حتى الآن، اختيارات النقاد" (The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far): Critic’s Picks)، والتي أعلنتها مجلة بيلبورد الأمريكية في 21 يوليو.

وحللت بيلبورد الأغنية، مشيرة إلى أن "راب جيني الحاد الذي يقلب كل الروايات السلبية يظهر ثقة هي الأكبر في مسيرتها المهنية."

وأضافت بيلبورد في تعليقها على "Like JENNIE" أن هذه الأغنية "لا تزال تحدث صدى كبيرا ليس فقط في عالم الكيبوب بل على مستوى العالم". وقد تجلى ذلك في بلوغها ذروتها في المركز 83 على قائمة "Hot 100"، لتصبح الأغنية الأطول بقاء على المخططات من ألبوم "Ruby". وحتى على منصات الراديو التقليدية، لا سيما "US Pop Radio Top 40" التي لم تكن ترحب بالمحتوى الكوري تاريخيا، احتضنت الأغنية بقوة، فبقيت "Like JENNIE" على قائمة "Pop Airplay" لمدة 11 أسبوعا، متجاوزة الأغنية الإنغليزية "Mantra". وخلصت بيلبورد إلى أن هذا النجاح "يُظهر أنها تقلب كل التوقعات حول أغاني الكيبوب الناجحة اليوم"

يُذكر أن جيني كانت قد حققت إنجازا آخر سابقا، حيث احتلت المركز الأول في "قائمة التأثير العالمي" للنصف الأول من عام 2025، التي أصدرتها سبوتيفاي، أكبر منصة بث موسيقى في العالم، وذلك بفضل أغنية ."Like JENNIE" وقد أدرجت جيني تسع أغنيات لها، بما في ذلك "Like JENNIE"، ضمن هذه القائمة المرموقة.