ألبوم TXT الرابع يحقق مليونية المبيعات في يوم إصداره ويتصدر المخططات عالميا

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حقق الألبوم الرابع الكامل لفرقة Tomorrow X Together (TXT)، والمعنون "Chapter of Stars: TOGETHER"، مبيعات قياسية بلغت حوالي 1.43 مليون نسخة في يوم إصداره الأول.

ووفقا لمخطط هانتر الصادر في 22 يوليو، فقد تصدر ألبوم "Chapter of Stars: TOGETHER" مخطط الألبومات المادية اليومية بمبيعات إجمالية بلغت 1,428,097 نسخة في اليوم السابق لإصداره الرسمي.

بهذا الإنجاز، تكون فرقة Tomorrow X Together قد حققت رقما فريدا، حيث أصبحت ستة من ألبوماتها الصادرة في كوريا الجنوبية، بدءا من ألبوم "minisode 2: Thursday's Child" عام 2022 وصولا إلى هذا الألبوم الأخير، مليونية المبيعات في الأسبوع الأول من إصدارها على التوالي.

ولم يقتصر نجاح هذا الألبوم على ذلك فحسب، بل تصدر أيضا مخططات "أفضل الألبومات" على آيتونز في 19 منطقة حول العالم، شملت اليابان وتشيلي وهونغ كونغ، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية في نفس اليوم. كما احتل المركز الثاني في كل من مخطط ألبومات آيتونز العالمي ومخطط ألبومات آيتونز الأوربي.

أما الأغنية الرئيسية للألبوم، "Beautiful Strangers"، فقد احتلت صدارة مخططات "أفضل الأغاني" على آيتونز في 9 مناطق مختلفة، منها تشيلي وكمبوديا. وعلى الصعيد المحلي في كوريا، وصلت الأغنية إلى المركز الثاني في مخطط Bugs في الساعة التاسعة مساء من اليوم السابق، ودخلت مخطط ''Melon Top 100'' في المركز 29 اعتبارا من منتصف ليل نفس اليوم.