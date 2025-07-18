فرقة سفنتين تُلهب أربع قاعات قبة يابانية بجولتها العالمية الجديدة

ⓒ PLEDIS Entertainment

تتوجه فرقة سفنتين إلى جولة في أربع قاعات قبة رئيسية في اليابان، حيث أعلنت شركة بليديس إنترتينمنت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري أن الفرقة ستقيم جولتها العالمية "[NEW_] IN JAPAN" في ناغويا دوم أيام 27 و29-30 نوفمبر.

ستُتبع هذه الحفلات بعشرة عروض إجمالا، تشمل قبة كيوسيرا أوساكا في 4 و6-7 ديسمبر، وطوكيو دوم في 11-12 ديسمبر، وفوكوكا باي باي دوم في 20-21 ديسمبر.

تُعبر جولة "NEW_" عن تصميم سفنتين على خوض تحديات جديدة، وسيفتتح الأعضاء الجولة العالمية في 13-14 سبتمبر في ملعب إنتشون آسيا الرئيسي، ثم يواصلون عروضهم في المدن الكبرى حول العالم.

واحتفالا بالذكرى العاشرة لترسيمهم هذا العام، قامت الفرقة بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك إصدار ألبومهم الخامس الكامل "HAPPY BURSTDAY" في مايو الماضي، والذي سجل مبيعات مزدوجة المليون في يوم إصداره، ودخل مخطط بيلبورد 200 الرئيسي للألبومات في الولايات المتحدة في المركز الثاني.

وفي اليابان، اكتسح الألبوم المرتبة الأولى في "مخطط الألبومات الأسبوعي" و"مخطط الألبومات المجمع الأسبوعي" و"مخطط الألبومات الرقمية الأسبوعي" على أوريكون، وحقق أعلى مرتبة لألبوم فنان أجنبي في "مخطط الألبومات المجمع" و"مخطط الألبومات" للنصف الأول من العام.

وحتى مايو، تجاوزت الشحنات التراكمية لهذا الألبوم 500 ألف نسخة، مما أهله للحصول على شهادة "البلاتين المزدوج" للقرص الذهبي من جمعية صناعة التسجيلات اليابانية.