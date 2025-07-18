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أعلنت شركة YG إنترتينمنت في 26 يوليو أن الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة بلاك بينك الجديدة "JUMP" قد حقق 100 مليون مشاهدة على يوتيوب. تجاوز الفيديو هذا الرقم في حوالي الساعة 2:52 صباحا بتوقيت كوريا في نفس اليوم، وذلك بعد 15 يوما فقط من إصداره في 11 يوليو. بهذا الإنجاز، تمتلك بلاكبينك الآن 49 فيديو تجاوزت مشاهداتها 100 مليون على مدار مسيرتهم الفنية.

تتميز أغنية "JUMP" بعزف غيتار يذكرنا بمشاهد أفلام الغرب الأمريكي، إلى جانب الأصوات الفريدة والمميزة للعضوات. يُصور الفيديو الموسيقي كيف تمتلئ عقول المعجبين بموسيقى بلاك بينك، ويُظهر حشود الجماهير المتحمسة للعضوات. حظيت الأغنية بشعبية كبيرة، حيث احتلت المركز الأول على مخطط يوتيوب العالمي اليومي لمدة 8 أيام متتالية منذ إصدارها.

تُجري بلاك بينك حاليا جولة عالمية بعنوان "DEADLINE"، والتي بدأت في 6 يوليو في ملعب كويانغ الشامل في مدينة كويانغ بمقاطعة كيونغ كي. وتشمل الجولة 16 مدينة، بما في ذلك لوس أنجلوس ونيويورك في الولايات المتحدة، وباريس في فرنسا.