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شهدت الأغاني التصويرية الأصلية (OST) لفيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب " (K-Pop Demon Hunters) من نتفليكس ارتفاعا ملحوظا في مخطط الأغاني الفردية الرسمي البريطاني "توب 100".

ووفقا لأحدث المخططات التي صدرت في 25 يوليو، صعدت أغنية "Golden" التي تؤديها فرقة الفتيات الشهيرة "هنتريكس" (Huntr/x) ضمن الفيلم، خمسة مراكز لتصل إلى المرتبة الرابعة، مسجلة بذلك دخولها الخامس على التوالي إلى المخطط. وفي الوقت نفسه، قفزت أغنية "Your Idol" لفرقة الفتيان "ساجا بويز (Saja Boyz) " المنافسة لهنتريكس في الفيلم، تسعة مراكز لتحتل المرتبة 14. إضافة إلى ذلك، دخلت أغنية "Soda Pop" لفرقة ساجا بويز المخطط لأول مرة في المرتبة 17، مما يعني أن ثلاث أغنيات من الألبوم التصويري لـ"صائدو شياطين الكيبوب" دخلت المخطط في نفس الأسبوع.

يتناول فيلم "صائدو شياطين الكيبوب" قصة فرقة هنتريكس وهي تحمي عالم البشر من الأرواح الشريرة. وقد حقق الفيلم شعبية عالمية هائلة منذ إصداره الشهر الماضي، حيث تصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس. كما دخلت ثماني أغنيات من ألبومه التصويري في مخطط بيلبورد هوت 100 الأمريكي الرئيسي في 22 يوليو.

وفي سياق آخر، احتلت أغنية "JUMP" لفرقة الفتيات بلاك بينك المرتبة 31، لتظل في مخطط الأغاني الفردية للأسبوع الثاني على التوالي. أما عضوة بلاك بينك روزي، فقد حافظت أغنيتها "APT" التي أدتها بالتعاون مع نجم البوب برونو مارس، على المرتبة 40، لتستمر بذلك في المخطط لمدة 40 أسبوعا متتالية.