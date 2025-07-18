الحلقة السابعة عشر: تصدير أول سيارة: بدء عصر الريادة في صناعة السيارات

بدء عصر صناعة السيارات

في عام 1903، احتفلت البلاد بالعام الأربعين لتولي الملك "كوجونغ" حكم البلاد، وبهذه المناسبة، جُلبت سيارة أمريكية الصنع كهدية للملك، وأطلق عليها "أوتشا". وخلال فترة الاستقلال، كثرت الأماكن المتخصصة في إصلاح السيارات المستوردة، وبدأت شركة "هيونديه" للسيارات بمكان صغير ضمن تلك الأماكن حتى أعلنت بدايتها رسميًّا في عام 1967. وفي عام 1955 صنعت سيارة "شيبال" عن طريق تفكيك السيارات العسكرية الأمريكية وتقليدها في البداية، ثم بدأت مرحلة إدخال التعديلات والتغييرات عليها.





أول سيارة استوردت من الولايات المتحدة في كوريا، وأطلق عليها اسم "أوتشا" (أو: عربة الملك).

ⓒ NATIONAL PALACE MUSEUM OF KOREA

سيارة "شيبال"، أول سيارة تصنع في كوريا

ⓒ KBS

ميلاد سيارة "بوني"، أول موديل سيارات كوري خالص أعلنت الحكومة الكورية في عام 1962 عن خطة إنعاش سوق صناعات السيارات في عام 1962، وأنشأت عددًا من المصانع الحديثة، وبدأت صناعة تركيب السيارات. ففي ذلك الوقت كان التركيز منصبًّا على استيراد قطع غيار السيارات الأجنبية وتركيبها في كوريا. ولكن ظهرت مشاكل في السيارات التي كانت تصنع محليًّا بالكامل، إذ كانت كثيرة الأعطال. وبالبحث في سبب ذلك، تبين أن السيارات التي صنعت من أجل الطرق الأجنبية لا تناسب واقع الطرق الكورية. وكانت هذه هي مشكلة الاعتماد على النماذج الأجنبية وتركيبها كما هي دون مراعاة للبيئة المحلية. ولكن شركة هيونديه وكلت مصمم سيارات إيطالي بتصميم موديل جديد لها، وهكذا ظهرت سيارة "بوني" في عام 1974.





نجاح موديل "بوني" ودخول كوريا سوق السيارات العالمي عرضت سيارة "بوني" للمرة الأولى في "تورينو موتور شو" في عام 1974 وكانت السيارة التي حصدت الاهتمام الأكبر. وفي ديسمبر عام 1975، بدأت سيارة "بوني" رسميًّا. وفي عام 1976 شغلت مبيعات موديل "بوني" أكثر من 10 آلاف سيارة، أي حوالي 44% من إجمالي مبيعات السيارات. وفي عام 1976 بدأ تصدير السيارة إلى السعودية والإكوادور وغيرها. وفي عام 1985 دخلت سيارة "إكسل" الكورية السوق الأمريكية للمرة الأولى على الإطلاق، رافعة شأن سوق السيارات الكورية.





(على اليسار) ظهور موديل "بوني" الكوري الخالص (ⓒ KBS)،

(على اليمين) ملصق الفيلم الكوري "سائق التاكسي" الذي ظهرت فيه سيارة "بوني" الكورية.

(الصور الملصقات من ⓒ SHOWBOX)

سيارة "إكسل"، أول سيارة كورية تُصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

ⓒ KBS

حاضر السيارات الكورية ومستقبلها في تسعينيات القرن الماضي، بدأت كوريا تصدر السيارات بكميات كبيرة، وبدأت أيضًا في تطوير تقنياتها الخاصة في تصنيع السيارات. ثم شهد سوق صناعة السيارات الكورية ربيعه الثاني في الألفية الجديدة، إذ تطورت جودة السيارات الكورية وكفاءتها، بالإضافة إلى أسعارها الاقتصادية أيضًا. وبدأت تظهر في أفلام هوليوود بصورة جيدة. مثبتة مكانتها كدولة رائدة في سوق تصنيع السيارات.



