ⓒ JYP Entertainment

أعلنت شركة JYP للترفيه في 25 يوليو أن فرقة ستراي كيدز ستُصدر ألبومها الكامل الرابع "KARMA" في 22 أغسطس، الساعة 1 ظهرا بتوقيت كوريا. ويأتي هذا الألبوم كإصدار جديد للفرقة بعد حوالي عامين من ألبومهم الكامل الثالث "★★★★★ (5-STAR)" الذي صدر في يونيو 2023.

وقد كشفت الفرقة أيضا عن فيديو تشويقي للألبوم، تدور أحداثه في المستقبل القريب. يُظهر الفيديو أعضاء ستراي كيدز وهم يشاركون في مسابقة رياضية افتراضية تُسمى "كارما سبورتس" في عام 2081، مُبرزين إرادتهم القوية لتحقيق الفوز.

وتزامنا مع هذه التجهيزات لإطلاق الألبوم، ستختتم فرقة ستراي كيدز جولتها العالمية "dominATE"، التي شملت 34 منطقة، في 30 يوليو في روما عاصمة إيطاليا. وكانت الجولة قد انطلقت من سيول في أغسطس الماضي، حيث التقى أعضاء الفرقة بمعجبيهم في آسيا، أوقيانوسيا، والأمريكتين، وأوربا.