تستعد فرقة الفتيات الصاعدة كي كي للعودة بأغنيتها الرقمية المنفردة الجديدة "DANCING ALONE" في السادس من أغسطس، حسبما أعلنت شركة ستار شيب إنترتينمنت (Starship Entertainment). وقبيل إصدار الأغنية الجديدة، قامت كي كي بتحديث حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (SNS) وموقعها الإلكتروني المخصص (https://kiiikiii.kr).

لفتت كي كي الأنظار سابقا خلال ترويجات ألبومها الأول "UNCUT GEM" بمفهومها المبتكر "مصنع المربى" لموقعها الإلكتروني، وهذه المرة، تقدم مفهوم "تصفية الكراج"(Garage Sale) الجديد. يعرض الموقع الإلكتروني مجموعة متنوعة من العناصر مثل أقراص DVD وأجهزة ألعاب الفيديو والخلاطات، كما يتيح تنزيل ملصقات لأعضاء كي كي، مما يزيد من اهتمام المعجبين بشكل كبير.

يُذكر أن كي كي ظهرت لأول مرة في مارس من هذا العام بألبومها المصغر الأول "UNCUT GEM"، وحققت نجاحا فوريا حيث احتلت أغنيتها الرئيسية "I DO ME" المركز الأول في برامج الموسيقى التلفزيونية العامة. وفي السابع والعشرين من الشهر الجاري، قدمت الفرقة عرضا مسبقا لأغنية "Dancing Alone" ضمن فعاليات "2025 SBS Gayo Daejeon Summer".