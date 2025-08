فرقة EVNNE تُذيب قلوب المعجبين بجمالها الآسر وتُعلن عن جولة عالمية جديدة

ⓒ JELLYFISH Entertainment

أسرت فرقة الفتيان إيفن (EVNNE) قلوب معجبيها بجمالها الساحر، حيث نشرت الفرقة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري صورا إضافية لم تُنشر من قبل ضمن مفهوم ألبومها المصغر الخامس "LOVE ANECDOTE(S)".

وتم الكشف عن هذه الصور بناء على اختيار المعجبين فقط، حيث تم التصويت بين نسختي "Mellow" و"Cheeky" من صور المفهوم للألبوم الجديد على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للفرقة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، من الساعة 12 ظهرا حتى 11:59 مساء. بعد ذلك، تم الكشف عن الصور الإضافية مع عبارة "Just for you" (فقط لأجلك)، مما أضفى عليها معنى خاصا.

نظرا لتقارب نتائج التصويت ومشاركة المعجبين الحماسية، تم الكشف عن كلا النسختين بناء على طلب المعجبين. أظهرت نسخة "Mellow" التي تم الكشف عنها أولا جاذبية "الصديق" بابتسامات مشرقة ووضعيات طبيعية تحت ضوء الشمس في الهواء الطلق، بينما في نسخة "Cheeky"، أثار الأعضاء الإعجاب بوضعياتهم الناضجة والمليئة بالثقة بالنفس. لقد أظهروا سحرا أكثر أناقة وجرأة من خلال التواصل البصري الهادئ والتعبيرات المتحفظة.

وكان الاهتمام بهذه الصور أكبر من أي وقت مضى، خاصة بعد أن لمّح الجدول الزمني الترويجي الذي تم الكشف عنه مسبقا إلى محتوى مخفي بعبارة "???" في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وكما هو متوقع لمحتوى مخفي، فقد استهدفت الصور قلوب المعجبين مباشرة بجمال الأعضاء الآسر.

بالإضافة إلى ذلك، اختتمت فرقة إيفن جولتها العالمية "EVNNE CONCERT ‘SET N GO’ 2025" في المدن الآسيوية الرئيسية بحفل جاكرتا في السادس والعشرين من الشهر الجاري. ومن المقرر أن تنطلق الفرقة مجددا في أكتوبر بجولة أمريكية أوربية، حيث تزور 15 مدينة.

وفي سياق متصل، رفعت إيفن من وتيرة حماس عودتها بإطلاق أول إعلان تشويقي للفيديو الموسيقي لألبومها الجديد "LOVE ANECDOTE(S)" في الثامن والعشرين من يوليو.