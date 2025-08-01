الدكتور لؤي خريش: ما يجمعنا في لبنان أكبر مما يفرقنا

الدكتور "لؤي خريش" الكاتب والمنتج السينمائي اللبناني الأمريكي زار كوريا الجنوبية للمشاركة في مهرجان الفيلم العربي بفيلم "أرزة"، الذي شارك في كتابة قصته وإنتاجه، ويقول في مقابلة مع القسم العربي إن لديه خبرات سابقة في العمل في التلفزيون والأفلام القصيرة، وكان فيلم "أرزة" أول فيلم طويل له.

ويضيف أنه وشريكه في الكتابة "فيصل شعيب"، كانا متأثريْن كثيرا بالواقعية الجديدة في السينما الإيطالية، وبالسينما المصرية في عصرها الذهبي، وأنهما أرادا كتابة قصة مؤثرة مع إعطاء جرعة من الكوميديا خلال معالجة مشكلة التعددية الطائفية الحساسة في لبنان، مشيرا إلى أن الهدف من الفيلم هو التأكيد على أن ما يجمعنا، في لبنان، أكبر مما يفرقنا.









ويقول إن الطائفية ليست شيئا جديدا في لبنان، وهي ما تجعل من لبنان حالة فريدة من نوعها، وإذا تخطى لبنان مشاكل الطائفية فسوف يمكنه تقديم الكثير للعالم.

ويؤكد الدكتور خريش أنه كان يحلم بزيارة كوريا، وأن لديه أملا كبيرا في أن يتحسن لبنان، والدول العربية الأخرى، وألا يُضطر مواطنوها إلى الهجرة منها، معتبرا أن كوريا تمكنت من تحقيق هذا الهدف، وأنه يجدر بنا في العالم العربي ألا نتطلع إلى الغرب، خاصة لبنان الذي يجب أن يتطلع إلى دولة في نفس قارته، آسيا.

ويقول الدكتور/ لؤي خريش إنه بعد النجاح العالمي لفيلم "أرزة"، خلُص إلى ضرورة أن يكون لديه صبر، وشركاء يؤمنون بالمشروع ويشجعون ويرفعون بعضهم البعض.

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