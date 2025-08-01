استمرار عروض مهرجان الأفلام العربية عبر الإنترنت





تواصل الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأفلام العربية، الذي يهدف إلى تعميق فهم الكوريين للحياة العربية من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام، عروضها عبر الإنترنت، بعد أن استقطبت جمهورا كبيرا في مدن سيول وبوسان وكوانغ جو في كوريا الجنوبية.

يذكر أن حفل الافتتاح الذي أُقيم في دار سينما "آرت هاوس مومو" في سيول يوم 15 يوليو الماضي، شهد حضورا مميزا من السلك الدبلوماسي العربي، كما حضره "لؤي خريش" منتج وكاتب سيناريو الفيلم الافتتاحي "أرزة"، وهو ما أضفى نكهة خاصة على الحدث.

ولاقى الفيلم الافتتاحي "أرزة"، بالإضافة إلى 12 فيلما قصيرا وطويلا تم اختيارها بعناية، استحسان الجمهور خلال عرضها في سيول. وأتاح المهرجان فرصة للجمهور لتجربة جوانب متنوعة من الثقافة والفن العربي من خلال فعاليات شملت جلسة حوار سينمائي مع المنتج "لؤي خريش" مما أثرى فهمهم للعالم العربي.

وبعد أن اختُتم عرض أفلام المهرجان في سيول يوم 20 يوليو، انتقل المهرجان إلى مركز بوسان السينمائي من 18 إلى 23 يوليو، ثم إلى المركز الثقافي الآسيوي الوطني في مدينة كوانغ جو من 25 إلى 27 يوليو، وبعد ذلك عبر الإنترنت على منصة "نيفر تي في" من 28 من يوليو إلى 3 من أغسطس الجاري.

وفي عروض مهرجان الأفلام العربية في مدينة كوانغ جو، حظي الجمهور بفرصة مشاهدة خمسة أفلام ممتازة تقدم لمحة عن جوانب متنوعة من المجتمعات والثقافة العربية.

وقد بدأ المهرجان في كوانغ جو بعرض الفيلم الافتتاحي "أرزة" الذي يصور واقع المجتمع اللبناني بتعايش أديانه وثقافاته المتنوعة.

وتلاه عرض فيلم "إلى من أنتمي؟" الذي يتناول الصراع الداخلي لامرأة تجد نفسها في موقف تصطدم فيه روابط العائلة بمعتقدات المجتمع.

كما تضمن المهرجان فيلم "تحت أشجار التين" الذي طرح تساؤلات حول التسلسل الهرمي الطبقي والجنساني من خلال يوم في حياة عاملات في بساتين التين.

وتم أيضا عرض فيلم "منزل سلمى" الذي ينقل قصة ثلاث نساء يتورطن في حقيقة مزعجة ويتعين عليهن تجاوز خلافاتهن للنجاة.

وأخيرا، عرض المهرجانُ فيلم "أفراح صغيرة" الذي يتضمن صورة حساسة للنمو ومعاناة امرأتين شابتين مع التقاليد والحداثة، والحب والغيرة، وتحدياتهن الشخصية.

وبالإضافة إلى العروض السينمائية، استضاف المهرجان جلسة حوار سينمائي مع خبراء في الثقافة العربية، شارك فيها الممثل "نام كي هيونغ"، والأستاذ الفخري "هوانغ بيونغ ها" من كلية العلوم الإنسانية العالمية بجامعة جوسون، لتقديم رؤى حول الثقافة العربية الغنية.

ويستمر مهرجان الأفلام العربية حاليا عبر الإنترنت على قناة "مهرجان الأفلام العربية" على "نيفر تي في" حتى يوم 3 أغسطس.

وتهدف هذه العروض عبر الإنترنت إلى إتاحة الفرصة لمشاهدة الأفلام العربية للجمهور الذي لم يتمكن من حضور الفعاليات، وبالتالي تمكين عدد أكبر من الناس من الاستمتاع بالثقافة العربية.