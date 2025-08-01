معرض المحتوى الكوري يلقى رواجا كبيرا في الرياض

أقيم بكل نجاح معرض المحتوى الكوري في فندق راديسون بلو بالعاصمة السعودية "الرياض"، على مدار 3 أيام من 22 إلى 24 من شهر يوليو الماضي.

ويمثل هذا المعرض أول اجتماع خاص للشركات فقط يُعقد في السعودية، حيث شاركت 30 شركة محتوى كورية في مجالات البث والألعاب والرسوم المتحركة والتعليم.

كما شاركت أكثر من 80 شركة من 12 دولة شرق أوسطية بما في ذلك السعودية، ومصر والأردن والكويت.

على وجه الخصوص، شهد هذا المعرض الكثير من استفسارات شركات المحتوى من الشرق الأوسط التي أعربت عن رغبتها في التعاون مع الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية الكورية.

كما شهد المعرض حضور ممثلين عن مجموعة "إم بي سي" السعودية التي تدير منصة "شاهد" الرائدة في خدمات البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشار إلى أن المجموعة السعودية وقعت هذا العام اتفاقية مع شركة سي جيه إي آند إم CJ E&M" الكورية لتوريد 20 عملا دراميا كوريا.

علاوة على ذلك، شمل معرض المحتوى الكوري منصة للتبادل الثقافي للجمهور المحلي. ففي يوم 23 يوليو، أُقيم حفل موسيقى الكي بوب وأغاني المسلسلات الكورية في قاعة العروض بالطابق الأول من الفندق.

وقد بيعت جميع تذاكر القاعة التي تتسع لـ500 مقعد فور الإعلان عن الحفل. وقبل ثلاث ساعات من بدء العرض، توافد محبو الكي بوب مما أدى إلى تشكل طوابير طويلة عند المدخل.

ولوحظ وجود معجبين يحملون لافتات صنعوها بأنفسهم للمغنييْن هوانغ تشي يول وكيم كي تيه اللذين صعدا على المسرح.

وقالت الطالبة الجامعية "دلال الكعبي" إنه من النادر جدا أن تجد شخصا بين سن المراهقة والعشرين لا يعرف الكي بوب أو الدراما الكورية، موضحة أنه من بين الثقافات الآسيوية، فإن كوريا هي الأكثر شعبية بلا منازع.

وعلى مدار ساعتين، امتلأت قاعة العرض بالهتافات والتصفيق. وقبل الحفل أقيمت مسابقة للكي بوب والدراما الكورية لتخلق مشهدا مذهلا حيث رفع مئات الأشخاص أيديهم في نفس الوقت فور فتح الباب لطرح الأسئلة.

وعندما صعد المغنون إلى المسرح، امتلأ المكان بالغناء الجماعي. ولم يقتصر الحضور في هذا الحفل على المعجبات الشابات في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، بل شمل أيضا العديد من العائلات التي حضرت بصحبة أطفالها.