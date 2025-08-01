ⓒ Ryu Jaechun

من المتوقع أن يقيم الفنان الكوري البارز في الرسم المعاصر "ريو جيه تشون" معرضا فرديا بدعوة رسمية في المتحف الوطني القطري في المبنى 47 التابع لمؤسسة كتارا بالعاصمة القطرية "الدوحة" في الفترة من 1 إلى 11 من شهر أكتوبر القادم.

ويأتي هذا المعرض بدعوة رسمية من مؤسسة الحي الثقافي كتارا، ويُعد مناسبة مهمة لتقديم التفسير المعاصر للرسم بالحبر الكوري التقليدي إلى العالم.

وسيضم المعرض حوالي 30 عملا فنيا، بما في ذلك سلاسل الفنان البارزة مثل "القمر الكوري" و"الموجة" والتي تجسّد الأعمال الفنية بانسجام الروحانية الشرقية وإيقاعات الطبيعة، بالإضافة إلى حساسيات العصر الرقمي، مما يُظهر التطور الحديث للرسم بالحبر الكوري.

وعلى وجه الخصوص، تحمل اللوحات الملونة بالحبر المرسومة على الورق الكوري التقليدي "هان جي" مناظر طبيعية للتأمل تتجاوز مجرد إعادة تمثيل الطبيعة، لتنقل صدى فنيا عميقا للزوار.

الجدير بالذكر أن الفنان ريو ظلّ يركز على تفسير الجمال الدقيق للطبيعة والمشاعر الكورية الأصيلة من منظور معاصر.

فعلى سبيل المثال، تعبّر سلسلة أعماله الشهيرة "القمر الكوري" مجازيا عن المشاعر والعالم الداخلي للشعب الكوري من خلال القمر في سماء الليل، بينما تُصوّر سلسلة "المناظر الطبيعية تحت ضوء القمر لحظات التأمل في المناظر الطبيعية الهادئة التي يغمرها ضوء القمر.

ويُعتبر معرض الفنان ريو أكثر من مجرد عرض للأعمال الفنية، حيث يُقيَّم كنموذج رائد يفتح آفاقا جديدة للدبلوماسية الثقافية عبر الفن. وبالفعل ظلّ الفنان ريو يقدّم من خلال أعماله التقاليد والمشاعر الكورية إلى العالم لإثبات قدرة الفن على الأداء كلغة للدبلوماسية.

ويشير هذا المعرض إلى إمكانية تطوره مستقبلا ليصبح تبادلا ثقافيا منتظما بين كوريا وقطر. فخلال فترة المعرض، ستُقام برامج متنوعة مثل "حوار مع الفنان"، وجلسات شرح للأعمال الفنية، وورش عمل، مما سيوفر منصة للفنانين والزوار من البلدين للتواصل المباشر.