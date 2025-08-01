التعاون الكوري المصري في بحث خطوط العالم

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قال المتحف الوطني الكوري للحروف العالمية مؤخرا إنه زار مدينة الإسكندرية في مصر حيث وقع مذكرة تفاهم مع مكتبة الإسكندرية لتبدأ علاقة تعاون وثيقة بين الطرفين في مجالات اللغة المكتوبة والفنون الثقافية.

الجدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية التي أعيد افتتاحها في عام 2002 بهدف استعادة مكانة مكتبة الإسكندرية القديمة كرمز للعلم والفن، تقوم ببحث وجمع وحفظ وعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الكتب والتراث الثقافي من جميع أنحاء العالم.

ويركز معهد دراسات الخطوط داخل مكتبة الإسكندرية على بحث جميع خطوط العالم، بما في ذلك اللغات المندثرة أو تلك التي لم تعد مستخدمة حاليا.

وتضمنت بنود الاتفاقية بين الجانبين الكوري والمصري البحث المشترك وتبادل المعارض في مجالات التراث الخطي وتنظيم مؤتمرات أكاديمية مشتركة وتبادل المنشورات ذات الصلة وتبادل الخبراء والتعاون من خلال برامج التدريب.

وتتجاوز أهمية توقيع مذكرة التفاهم هذه مجرد إقامة علاقة تعاون بين المؤسسات المعنية بالكتابة، حيث تمتد لتوسيع نطاق التبادل الثقافي بين كوريا ومصر.