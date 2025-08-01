القطاع الطبي الكوري يعمل على تعزيز القدرات الصحية والطبية في العراق

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تعمل الجمعية التعاونية الكورية للأجهزة الطبية على توسيع صادرات الأجهزة الطبية وتعزيز القدرات الصحية والطبية في العراق.

وقالت الجمعية الكورية مؤخرا إنها وقّعت مذكرة تفاهم لتطوير صناعة الأجهزة الطبية في العراق يوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الماضي، مع مستشفى الإمام الحَسَن المُجْتَبَى التعليمي الذي يعتبر مؤسسة عراقية رائدة غير ربحية في مجال الرعاية الصحية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، اتفقت المنظمتان على مجالات التعاون الرئيسية بهدف توسيع دخول الأجهزة الطبية الكورية إلى السوق العراقية وتحسين جودة نظام الرعاية الصحية العراقي.

وتشمل هذه المجالات تعزيز تجارة الأجهزة الطبية والبحث والتطوير المشترك وبناء القدرات وتبادل المعلومات وتحسين الصحة العامة.

بهذا يهدف الجانبان إلى تعزيز تبادل الأجهزة الطبية لدعم استيراد وتصدير الأجهزة الطبية عالية الجودة وتسهيل وصولها إلى الأسواق بين كوريا والعراق.

كما سيعملان على التعاون في البحث والتطوير المشترك لتطوير التقنيات الطبية، والتجارب السريرية وحلول الرعاية الصحية المبتكرة.

علاوة على ذلك سيركزان على تعزيز القدرات من خلال تنفيذ برامج تدريب مشتركة تستهدف الكوادر الطبية والمهندسين وموظفي الهيئات التنظيمية.

يشار إلى أن مستشفى الإمام الحسن المجتبى التعليمي يعتبر مؤسسة رائدة في مجال الابتكار في البنية التحتية الطبية والتعليم الطبي والبحث العلمي في العراق باستغلال شبكته التي تضم أكثر من 25 مستشفى وجامعة ومركزا طبيا متخصصا.

وقد ركز بشكل خاص على توسيع نطاق الرعاية الصحية العامة للأطفال والفئات الضعيفة. وتم إبرام مذكرة التفاهم بين الجانبين الكوري والعراقي بهدف تعزيز التعاون في مجالات مثل توزيع الأجهزة الطبية الكورية، وذلك انطلاقا من الاعتقاد بأن الأجهزة الطبية الكورية المبتكرة ستسهم في تحسين الرعاية الصحية في العراق.