الحلقة التاسعة عشر: برنامج مسابقة الغناء الشاملة في كل أنحاء كوريا، نوع فني فريد

برنامج الشعب: مسابقة الغناء الشاملة في كل أنحاء كوريا

هو من أقدم البرامج التي لا تزال تبث حتى يومنا هذا. وهو برنامج شاهده كل كوري بلا استثناء.





ملصق برنامج "مسابقة الغناء الشاملة في كل أنحاء كوريا"

ⓒ KBS

السيد "سونغ هيه" مقدم البرنامج بدأ بث برنامج "مسابقة الغناء الشاملة في كل أنحاء كوريا" في الساعة الثانية عشرة وعشرة دقائق يوم الأحد في عام 1980، واستمر بثه في نفس الموعد إلى الآن. وهو من برامج المسابقات الغنائية التي يشارك فيها المواطنون العاديون. بدأ السيد "سونغ هيه" في تقديم البرنامج في عام 1988 ولمدة 35 عامًا. وقد تميز بلطفه الشديد على المسرح، وهو من العوامل التي طورت البرنامج. وفي عام 2022، توفي السيد "سونغ هيه" وخلفه في تقديم البرنامج "كيم شين-يونغ" ثم "نام هي-صُك".





أحد المتسابقين مع السيد "سونغ هيه"

ⓒ KBS

مقدم البرنامج الحالي، السيد "نام هي-صُك"

ⓒ KBS

برنامج لا يقتصر على المسابقات: مهرجان للجميع يتميز برنامج "مسابقة الغناء الشاملة في كل أنحاء كوريا" بأنه يركز على كل منطقة من المحليات في كوريا ليختار المتسابقين من سكانها. ويشارك الجميع في الفعاليات في أجواء جماعية احتفالية مبهجة. ومن ضمن العناصر المميزة فيه، صوت "دِنغ" المصاحب لخطأ المتسابق وخروجه من المسابقة، وهي علامة لا تثير الاستياء أو التوتر، بل الضحك. فحتى الخروج من المسابقة لا يفسد مزاج المتسابقين. وهو ما يزيد من جاذبية البرنامج.





برنامج مسابقة الغناء الشاملة في مدينة إيتشون

ⓒ KBS

برنامج مسابقة الغناء الشاملة في شاطئ مُنغ سان بو

ⓒ KBS

الزايلوفون في برنامج "مسابقة الغناء الشاملة"

ⓒ KBS

برنامج يتخطى الحدود لم يعد البرنامج يركز على المتسابقين في كوريا، بل أصبح يعقد في أي بلد يسكن فيها كوريون. فقد صور في باراغواي، واليابان، والولايات المتحدة، والصين، وفي عام 2003 وصلت إلى بيونغ يانغ. وهكذا تجاوز كونه مجرد برنامج مسابقات، ليصنع نوعًا متفردًا من البرامج الفنية.



