جولة جين من BTS المنفردة في الولايات المتحدة: نجاح باهر وإشادة جماهيرية وإعلامية

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أعلنت شركة بيغ هيت ميوزيك في 2 أغسطس أن جين من فرقة BTS قد اختتم مؤخرا جولة حفلات فردية ناجحة في الولايات المتحدة، بدأت في 17 يوليو، وشملت 8 عروض أقيمت في 4 مدن، هي: أنهايم ودالاس وتامبا ونيوآرك.

وخلال الجولة، التقى جين بحوالي 90 ألفا من جمهوره، المعروفين باسم "الآرمي"، حيث جذب أكبر عدد من الحضور لحفل فنان كوري في مركز هوندا في أنهايم، كما أصبح أول فنان منفرد كوري يبيع جميع تذاكر حفله في مركز الخطوط الجوية الأمريكية في دالاس.

وفي سياق متصل، أشادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية بأداء جين، حيث وصفته بأنه "أستاذ في التواصل مع المعجبين" في مركز هوندا. وأضافت الصحيفة أن "حفلاته صُممت لتكون بمثابة رسالة حب خاصة للجمهور، مليئة بالطاقة المبهجة والأنيقة". كما أشارت إلى أن "الحفلات الفردية لأعضاء BTS تعد مثالا بارزا على أنهم فنانون يتمتعون بقوة وجاذبية مستقلة، تتجاوز كونهم مجرد جزء من الفرقة".

ومن المقرر أن يبدأ جين جولته الأوربية يومي 5 و6 أغسطس في ساحة O2 أرينا في لندن بالمملكة المتحدة. ويُذكر أنه سيكون أول فنان منفرد كوري يقيم حفلا منفردا في هذه الساحة.