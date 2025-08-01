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تعود فرقة آيف، التي تعتبر أيقونة لجيل الشباب "MZ"، بألبومها المصغر الرابع "IVE SECRET" في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة ستارشيب إنترتينمنت عن عودة الفرقة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، حيث نشرت ملصقا متحركا للألبوم عبر قنوات آيف الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الحادي والثلاثين من الشهر الماضي.

تأتي الأغنية الرئيسية لألبوم "IVE SECRET" بعنوان "XOXZ"، وقد كانت الفرقة قد قدمت جزءا منها بشكل مفاجئ خلال مهرجان "2025 "SBS Gayo Daejeon Summer.

يُذكر أن هذا الألبوم الجديد يصدر بعد حوالي سبعة أشهر من الألبوم المصغر الثالث "IVE EMPATHY"، الذي صدر في فبراير الماضي، والذي تمكنت الفرقة من خلاله من تحقيق مبيعات تجاوزت المليون نسخة للمرة الخامسة على التوالي.