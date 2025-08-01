أغنية Golden تتصدر قائمة الأغاني البريطانية لأول مرة منذ Gangnam Style

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تصدرت أغنية "Golden"، من الموسيقى التصويرية الأصلية لفيلم الرسوم المتحركة "K-pop Demon Hunters" من إنتاج نتفليكس، قائمة الأغاني الفردية الرسمية في المملكة المتحدة "Top 100". ويعتبر هذا الإنجاز هو الأول من نوعه لفنان كيبوب في القائمة منذ 13 عاما، وتحديدا منذ أغنية "Gangnam Style" للمغني ساي.

ووفقا للقائمة التي صدرت في الأول من هذا الشهر، صعدت أغنية "Golden" ثلاثة مراكز من المرتبة الرابعة في الأسبوع الماضي، لتحقق الصدارة في أسبوعها السادس من الإصدار. وتُعرف قائمة الأغاني الرسمية في المملكة المتحدة بأنها واحدة من أهم قائمتين موسيقيتين على مستوى العالم، إلى جانب قائمة بيلبورد الأمريكية.

وفي تعليقها، قالت مؤسسة الأغاني الرسمية إن "أغنية 'Golden' لفرقة هانتريكس أصبحت أول أغنية كيبوب تحتل المركز الأول منذ 13 عاما، مما يؤكد أن فيلم 'K-pop Demon Hunters' من نتفليكس قد تحول إلى ظاهرة وهيمن على القائمة هذا الأسبوع". وأضافت أن "آخر مرة وصل فيها فنان كيبوب إلى قمة القائمة الرسمية للأغاني الفردية كانت في عام 2012، عندما صنع ساي التاريخ بأغنية 'Gangnam Style' كأول أغنية كيبوب تحتل المركز الأول في المملكة المتحدة".

ودخلت أغنية "Golden" قائمة "Top 100" لأول مرة في أواخر يونيو بالمركز 93، ثم واصلت صعودها بثبات لتحتل المراكز 31، 20، 9، 4، وأخيرا المركز الأول، تزامنا مع النجاح الكبير الذي حققه الفيلم. علاوة على ذلك، تصدرت الأغنية قائمة "Top 100" في موقع ميلون Melon الكوري، وحققت المركز الثاني في قائمة "Hot 100" الرئيسية على بيلبورد الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قال مارتن تالبوت، الرئيس التنفيذي للقائمة الرسمية: "لقد مر 13 عاما منذ أن أصبحت أغنية 'Gangnam Style' لساي أول أغنية كيبوب تتصدر القائمة في المملكة المتحدة في أكتوبر 2012"، واصفا هذا الإنجاز بأنه "لحظة تاريخية أخرى لهذا النوع الموسيقي الكورية الذي يهيمن على العالم".