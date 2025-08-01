فرقة Cosmosy تكتسح الساحة الموسيقية المحلية وتستعد لعودة عالمية

ⓒ Sony Music Entertainment Korea

اجتاحت فرقة الفتيات العالمية Cosmosy برامج الموسيقى المحلية الكورية.

وقد أنهت Cosmosy بنجاح أنشطتها الترويجية لأغنيتها الجديدة "BabyDon’tCry=BreakingTheLove" بآخر ظهور لها على مسرح برنامج SBS 'Inkigayo'. جاءت هذه العودة السريعة بعد إصدار أغنية "Lucky=One" في أبريل الماضي، حيث لفتت الفرقة انتباه الجمهور بمفهومها الجديد القوي "محاربة شابة"، والذي يختلف عن عملها السابق، وبصوتها الإدماني. كما حصلت على إشادة واسعة من جيل Z بفضل محتوى الفيديو الموسيقي الفريد والمميز.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد أظهر تحدي رقصة "Para Para" الذي أعيد تصميمه ليتناسب مع أغنية "BabyDon’tCry" اهتماما عالميا من المعجبين الذين شاركوا فيه بشكل تلقائي، مما يؤكد شعبيتها المتزايدة. كما حققت قنوات Cosmosy الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي نجاحا كبيرا من خلال معدلات المشاركة المرتفعة والارتفاع الحاد في مؤشرات التفاعل.

ومع استمرار تزايد أعداد البث على منصات الموسيقى العالمية مثل Spotify، تستعد Cosmosy لمواصلة زخمها. فقد أكدت ظهورها في مهرجانات موسيقية قادمة مثل 'One Universe Festival 2025' في 16 أغسطس و'MADLY MEDLEY' في 18 أكتوبر، مما يبشر بلقاءات نشطة مع المعجبين المحليين.

وقد أثبتت Cosmosy من خلال أغنية "BabyDon’tCry" أنها قوة عالمية. وتواصل الفرقة تواصلها النشط مع المعجبين حول العالم من خلال مسارح متنوعة في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا وغيرها، وتخطط لمواصلة أنشطتها بموسيقاها وعروضها التي تتجاوز الحدود والأنواع.

وفي الوقت نفسه، تستعد Cosmosy لعودتها في سبتمبر بأول ألبوم مصغر لها بعنوان 'the a(e)nd'، والذي سيحمل قصة جديدة.