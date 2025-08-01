FIFTY FIFTY تقدم أداء أسطوريا لأغنية Golden وتثبت قدراتها الصوتية العالية

ⓒ ATTRAKT

تقدم فرقة FIFTY FIFTY أداء أسطوريا لأغنية "Golden"، حيث تحظى عضوتا الفرقة مون شانيول وهانا، بردود فعل هائلة بعد تقديمهما للأغنية". وفي 29 الشهر الماضي، تم الكشف عن مقطع من غلافهما لهذه الأغنية على قناة يوتيوب "Studio Dreaming" ضمن محتوى ."Footprints of Monday Kiz" ورغم أن الأداء لم يكن كاملا، فإن عدد المشاهدات تجاوز 400 ألف في 5 أيام فقط، مما أثار ضجة كبيرة.

تُعد "Golden" الأغنية الرئيسية للمسلسل الكرتوني "K-Pop Demon Hunters" الذي حاز على شهرة عالمية عبر منصة نتفليكس، وهي معروفة بنغماتها العالية الصعبة وإيقاعها الإدماني. ولأنها أغنية تتطلب قدرات غنائية عالية، فقد أثبتت عضوات FIFTY FIFTY جدارتهن كمغنيات موهوبات.

أظهرت مون شانيول وهانا قدرة مذهلة على تقديم النغمات العالية الصافية بثبات، مما أثار إعجاب المستمعين. وقد أضاف التناغم بين صوتيهما ثراء للأداء، مما زاد من التوقعات حول النسخة الكاملة.

وبعد الإعلان المسبق مباشرة، امتلأت التعليقات على الفيديو ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات بردود فعل حماسية مثل: "التناغم جنوني"، "هذا هو الأداء الحي الحقيقي"، و"مدهش كم أنهم يجيدون الغناء أيضا".

من المقرر إصدار فيديو "Footprints of Monday Kiz" الذي يشارك فيه كينا، مون شانيول، وهانا اليوم، 7 أغسطس، حيث يمكن للجمهور مشاهدة النسخة الكاملة من أداء FIFTY FIFTY لأغنية "Golden".

وتستمر فرقة FIFTY FIFTY في جذب الاهتمام بشكل مستمر بفضل النجاح العكسي لأغنيتها "Pookie"، وتخطط لتقديم المزيد من الجوانب المتنوعة لمعجبيها في المستقبل.