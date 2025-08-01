روزي من بلاك بينك تحصد 8 ترشيحات في حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة

ⓒ THE BLACK LABEL

حصلت روزي، عضوة فرقة بلاك بينك، على ثمانية ترشيحات في حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة (VMA) لعام 2025، وهو من أبرز المهرجانات الموسيقية في الولايات المتحدة.

ووفقا لقائمة الترشيحات التي نُشرت على موقع VMA في 5 أغسطس تم ترشيح روزي لسبع فئات عن أغنيتها الثنائية "APT" مع نجم البوب برونو مارس، بما في ذلك الفئتان الرئيسيتان "فيديو العام" و"أغنية العام". علاوة على ذلك، ترشحت أغنيتها "toxic till the end" من ألبومها المنفرد "rosie" في فئة "أفضل أغنية كيبوب"، مما يمنحها فرصة الفوز بما يصل إلى ثماني جوائز.

وبخلاف الفئات الرئيسية، حصدت أغنية "APT" ترشيحات أخرى في فئات: "أفضل تعاون"، و"أفضل بوب"، و"أفضل إخراج"، و"أفضل إخراج فني"، و"أفضل تأثيرات بصرية".

أما على مستوى الفنانين، فقد حصلت ليدي غاغا على أكبر عدد من الترشيحات لهذا العام بـ12 ترشيحا، تلاها شريك روزي، برونو مارس، بـ11 ترشيحا.

وقد عبّرت روزي عن سعادتها في فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام يوم 6 أغسطس، قائلة: "لقد سمعت للتو أنني ترشحت لثماني فئات في .VMA أنا مصدومة لدرجة أنني لا أجد كلمات لأعبر عن شعوري".

الجدير بالذكر أن فئة "أفضل أغنية كيبوب" شهدت ترشيح جميع عضوات فرقة بلاك بينك، حيث تنافس جيني بأغنيتها "like JENNIE"، وجيسو بـ"earthquake"، وليسا بـ"Born Again"، إلى جانب روزي.

كما تضم قائمة المرشحين في هذه الفئة كلا من: فرقة آيسبا بأغنية "Whiplash"، وجيمين من فرقة BTS بأغنية "Who"، وستراي كيدز بأغنية "Chk Chk Boom".