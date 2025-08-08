الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

مستشفى السلام في بور سعيد يجري 11 عملية لاستئصال أورام بالتعاون مع خبير كوري

#أخبار كورية عربية l 2025-08-08

ⓒ الأهرام - Al-Ahram facebook
أعلنت الهيئة العامة المصرية للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور "أحمد السبكي" رئيس مجلس الإدارة، عن نجاح 11 عملية جراحية دقيقة لاستئصال أورام المخ وأورام النخاع الشوكي بمستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.
وقد أُجريت العمليات ضمن ورشة جراحية كبرى شارك فيها الخبير الكوري البروفسور "كيم سيه هون" رئيس قسم جراحة الأعصاب بجامعة كوريا وأحد القيادات البارزة في الجمعية الدولية للعمود الفقري، مع الفريق المصري بقيادة الأستاذ الدكتور "حمدي النبوي" رئيس أقسام المخ والأعصاب بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور "طه عادل" رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السلام.
وتم خلال الورشة إجراء الجراحات باستخدام أجهزة شفط الأورام والمراقبة العصبية الدقيقة، مما ساهم في رفع نسب الأمان وتقليل المضاعفات، وذلك ضمن خطوات الهيئة نحو توطين التكنولوجيا الجراحية الدقيقة بمستشفياتها.
