المركز الثقافي الكوري في القاهرة يقيم ورشة عمل لفن الرسم الشعبي الكوري التقليدي

نظم المركز الثقافي الكوري في القاهرة ورشة أكاديمية الرسم الشعبي الكوري التقليدي "مين هوا" خلال الفترة من الثالث وحتى الخامس من شهر أغسطس الجاري.

وقد وفرت هذه الورشة للمشاركين فرصة للتعرف على عالم "مين هوا" النابض بالألوان والرمزية، والذي يعد جزءا أصيلا من التراث الفني الكوري.

وجاء تنظيم الورشة في إطار برامج أكاديمية سيجونغ الثقافية، وهي مبادرة رائدة لمؤسسة معهد الملك سيجونغ، وتستهدف إيفاد خبراء الثقافية الكورية حول العالم لتقديم برامج تلبي شغف المهتمين بالثقافة الكورية.

وقدمت الورشة التي أشرف عليها خبراء كوريون، تدريبا عمليا على التقنيات والمواد والزخارف المتميزة للوحات "مين هوا".

كما تعرّف المشاركون، وهم من طلبة معهد سيجونغ، بالإضافة إلى محبي الثقافة الكورية في مصر، على الأبعاد التاريخية والثقافية والفلسفية لفن رسم "مين هوا".

الجدير بالذكر أن لوحات "مين هوا" تشتهر بأسلوبها التعبيري، وغالبا ما تجسد معاني كالأمل والرخاء والرفاهية.

ومن بين الرسومات الشائعة: الزهور الأربعة النبيلة، وهي زهور البرقوق والأوركيد والأقحوان والخيزران، والتي يرمز كل منها إلى فصل من فصول السنة في كوريا الجنوبية.

وهناك لوحات أخرى تعبر عن مشاهد الحياة اليومية ورسومات المناظر الطبيعية واللوحات الشخصية أو البورتريه.

ولكونه فنا يميل أكثر إلى أسلوب الرسم الحر، تعتمد لوحات "مين هوا" على الحبر الأسود بمختلف درجاته أو الألوان الزاهية، والتي تتميز بالزخارف وكثرة التفاصيل.

ومن جانبه، قال مدير المركز الثقافي الكوري في القاهرة "أوه سونغ هو" إن المركز يهدف من هذه الورشة إلى مشاركة عنصر حي من الثقافة الكورية، وتشجيع الفنانين المصريين على التفاعل