وكالة سياحية كورية تنظم رحلات بحرية لشبه الجزيرة العربية احتفالا بالعام الجديد

ⓒ Woongjin PREED Life

أعلنت وكالة "اُونغ جين بريد لايف" السياحية الكورية عن إطلاق برنامج سياحي جديد يحمل عنوان "رحلة بحرية عربية" وتستهدف من خلاله العملاء الراغبين في خوض تجربة سفر فاخرة ومميزة.

ومن المقرر إطلاق هذه الرحلة البحرية يوم التاسع من شهر يناير من العام القادم، وسوف تتيح الفرصة لتجربة أحدث وأضخم السفن السياحية "إم إس سي يوريبيا"، والتي تبلغ حمولتها 180 ألف طن.

وسوف توفر الرحلة للمسافرين خدمات راقية على متن السفينة، بالإضافة إلى برامج ترفيهية وثقافية تهدف إلى تعريفهم بالحضارة العربية.

كما سيمكنهم زيارة أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي وأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة والدوحة بقطر.

وتتضمن الرحلة قيادة السيارات على الكثبان الرملية ورحلات سفاري عند غروب الشمس في الصحراء، وجولة لاستكشاف الثقافة الإسلامية في الدوحة، وزيارة لمواقع التراث الثقافي العالمي لليونسكو في البحرين، واستكشاف القصر الرئاسي ومتحف اللوفر في أبو ظبي لتجربة الثقافة العربية، إلى جانب جولة بيئية صحراوية.

وفي دبي، سيمكن للمسافرين زيارة أبرز المعالم السياحية، مثل نخلة جميرا، وبرج خليفة، ومشاهدة عرض النافورة الراقصة في دبي مول، بالإضافة إلى تجربة ركوب التاكسي المائي.