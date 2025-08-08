الكشف عن أسماء 16 جنديا مغربيا إضافيا شاركوا في الحرب الكورية

وسط أجواء احتفالية بمناسبة عيد العرش المغربي، كشف السفير الكوري المكلف بالتغير المناخي "تشونغ كي يونغ" عن أسماء 16 جنديا مغربيا إضافيا شاركوا في الحرب الكورية، إلى جانب الجنود المعروفين سابقا، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 24 جنديا.

جاء هذا الكشف كتكريم رسمي من كوريا الجنوبية لتضحيات المغرب في الحرب الكورية، وتجسيدا عميقا للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

ووفقا لوسائل الإعلام الكورية، فإن المعلومة التي تطرق إليها "تشونغ" لم تكن مجرد رقم، بل هي تمثل اعترافا رسميا وتاريخيا بالتضحيات التي قدمتها المغرب في أثناء الحرب الكورية.

وكان الجنود المغاربة جزءا من الكتيبة الفرنسية التابعة للأمم المتحدة التي دعمت كوريا الجنوبية في مواجهة التحديات الأمنية.

وقال السفير "تشونغ" مستذكرا لقاءه بابنة أحد المحاربين المغاربة القدامى إن تضحية والدها لم تُنسَ، بل يتم الاحتفاء بها بكل فخر واحترام.

وتزامنت هذه اللحظة التاريخية مع تأكيد السفير المغربي في كوريا الجنوبية "شفيق رشادي" على أن ذكرى الجنود المغاربة الذين استشهدوا في تلك الحرب، وعلى رأسهم "محمد العصري" و"جوليان جيان"، لا تزال حية في الذاكرة المغربية والكورية.

وقال السفير "رشادي" إنه تم تكريم هؤلاء الجنود المغاربة بزرع اثنتين من أشجار زهرة "مو كونغ هوا" الوطنية الكورية في مقر إقامته.

كما أشار إلى تطور العلاقات المغربية الكورية عبر عقود، بدءا من افتتاح أول سفارة كورية في إفريقيا في المغرب في عام 1962، ووصولا إلى المشاركات الاقتصادية الحديثة التي تتطور بوتيرة متسارعة.

ومن جانبه، أشار سفير التغير المناخي الكوري "تشونغ كي يونغ" إلى روابط التضامن بين البلدين، منها الدعم الكوري للمغرب في أثناء "المسيرة الخضراء" في عام 1975، والمشروعات التنموية التي تشمل تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، ومبادرات بيئية مثل إعادة التشجير في منطقة ورزازات، إلى جانب صفقة قطارات كهربائية بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأكد "تشونغ" أن العلاقات بين البلدين، والتي بدأت في خنادق الحرب الكورية، تعيش اليوم مرحلة جديدة من المشاركة والتعاون، وهي مبنية على الاحترام المتبادل والتاريخ المشترك.