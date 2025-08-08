وفد المتطوعين الجدد من وكالة كويكا يلتقي بمحافظ الأقصر

قام وفد المتطوعين الجدد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" بزيارة لمكتبة مصر العامة في مدينة الأقصر المصرية، للالتقاء بالمهندس "عبد المُطّلب عِمارة" محافظ الأقصر.

وتكوّن الوفد من مديرة برنامج المتطوعين بالوكالة الكورية "تشيه يون جونغ"، ومساعدة مدير البرنامج "بسمة إيهاب"، ومدربة التربية البدنية "بارك سيه مي"، ومدربة اللغة الكورية "إيم سو را".

كما حضر اللقاء "محمد حَسّاني" مدير مكتبة مصر العامة في الأقصر، و"أسماء سنوسي" منسقة منحة كويكا بالمكتبة.

وخلال اللقاء، أعرب أعضاء وفد الوكالة الكورية عن إعجابهم الشديد بعراقة مدينة الأقصر، التي زاروها للمرة الأولى، كما أعربوا عن سعادتهم بالعمل في هذا المكان التاريخي.

وأكدوا عزمهم تقديم أنشطة جديدة في مقدمتها إدخال ألعاب رياضية مخصصة للنساء، إلى جانب برامج لتعليم اللغة الكورية لفئات عمرية مختلفة، من الأطفال وحتى الكبار.

ومن جانبه، رحّب محافظ الأقصر بالوفد الكوري، مثنيا على الجهود المستمرة للوكالة الكورية في دعم مكتبة مصر العامة، خاصة في مجالات تنمية مهارات الأطفال والشباب، وأكد على اهتمام المحافظة بالمشاركات الدولية التي تسهم في بناء الإنسان ودعم ثقافة التعلم.

واختتم المحافظُ اللقاءَ بالتأكيد على زيارته القريبة للمكتبة لمتابعة الأنشطة الميدانية للبرنامج الكوري، مشيدا بالروح التطوعية التي يحملها أعضاء الوفد، ودورهم في بناء جسور ثقافية بين الشعبين الكوري والمصري.