حقق فريق الفتيات الكوري الأمريكي المشترك كاتس آي، التابع لشركة هايب، إنجازا كبيرا على منصة سبوتيفاي، أكبر منصة بث موسيقى في العالم، حيث تجاوز عدد مرات الاستماع لأغانيهن مليار مرة استماع.

ووفقا لبيانات سبوتيفاي الصادرة في 8 أغسطس، وصل إجمالي عدد مرات الاستماع لأغاني كاتس آي الـ13، والتي صدرت منذ ترسيمهن، إلى أكثر من مليار مرة استماع. واللافت أن هذا الإنجاز تحقق في غضون عام وشهر واحد فقط من ترسيمهن في 28 يونيو من العام الماضي.

وأوضحت منصة "هايب ليبلز" أن سر هذه الزيادة السريعة في عدد مرات الاستماع يعود إلى الشعبية الكبيرة التي حظيت بها أغاني ألبومهن المصغر الثاني "بيوتيفول كايوس BEAUTIFUL CHAOS".

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، أغنية "غابرييلا " (Gabriela) من نفس الألبوم، والتي سجلت رقما قياسيا جديدا بوصولها إلى 100 مليون استماع في 38 يوما فقط. بينما استغرقت أغنية "نارلي" Gnarly 52 يوما و"تاتش" (Touch) 82 يوما لتحقيق نفس الرقم.

كما أشارت هايب ليبلز إلى أن الأداء الحي القوي للفريق لعب دورا محوريا في جذب الجماهير. فقد قدمن مؤخرا عرضا حيويا ومليئا بالطاقة لمدة 40 دقيقة في مهرجان الموسيقى الأمريكي "لولابالوزا شيكاغو"، والذي أثار إعجابا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إطار نشاطاتهن القادمة، من المقرر أن تشارك كاتس آي في مهرجاني "سمرسونيك 2025" و "سمرسونيك إكسترا" في اليابان خلال الفترة من 16 إلى 18 أغسطس.