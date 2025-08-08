آيو تقيم لقاء مع المعجبين في قبة KSPO الشهر القادم

ⓒ EDAM Entertainment

أعلنت شركة "إي دام إنترتينمنت " (EDAM Entertainment) يوم 8 أغسطس أن المغنية والممثلة آيو IU ستلتقي بمعجبيها في حدث بعنوان "باي، سمر" (Bye, Summer)، والذي سيُقام في قبة KSPO (استاد الغمباز) بمنتزه أولمبيك سيول يومي 13 و14 سبتمبر. وقد كشفت الشركة عن هذا الخبر عبر قنوات آيو الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الملصق الرسمي للحدث.

ويُعد هذا اللقاء أول فعالية رسمية مع الجمهور منذ حفلها الغنائي الذي أقيم في سبتمبر 2023، أي منذ عامين.

وفيما يخص عنوان "باي، سمر"، أوضحت الشركة أنه يحمل اسم أغنية لم تُصدر بعد، وكانت قد كشفت عنها آيو لأول مرة خلال حفلها في استاد كأس العالم في سيول العام الماضي. كما يحمل العنوان معنى "لقاء يشبه تحية لطيفة للصيف". وأضافت الشركة أن الهدف من هذا الحدث هو "جمع القصص والضحكات التي شاركناها معا طوال الموسم، ليكون بمثابة وداع أخير لفصل الصيف الذي يوشك على الانتهاء بهدوء"

وأكدت الشركة أن هذه الفعالية ستقام تحت مسمى "لقاء مع المعجبين" (FAN MEET-UP)، حيث تركز بشكل أكبر على التفاعل المباشر مع الجمهور بدلا من مجرد عرض مسرحي. وأشارت إلى أنها تأمل في أن يكون هذا اللقاء فرصة للتواصل بطريقة مختلفة عن الحفلات أو لقاءات المعجبين التقليدية.