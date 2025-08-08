فريق كورتيس يكشف عن قائمة أغاني ألبوم ترسيمه الأول الذي يضم 5 أغنيات

ⓒ Big Hit Music

شارك جميع أعضاء فرقة كورتيس، الفرقة الجديدة من شركة "بيغ هيت ميوزيك" التي أنتجت فرقا عالمية مثل BTS وتومورو باي توغيذر، في إنتاج ألبوم ترسيمهم.

وقد كشفت فرقة كورتيس، المكونة من الأعضاء مارتن وجيمس وجوهون وسونغ هيون وغون هو، عن قائمة أغاني ألبوم ترسيمهم "COLOR OUTSIDE THE LINES"، وذلك خلال عرض أولي خاص استمر 24 ساعة على قناة "هايب ليبلز" على يوتيوب.

يضم الألبوم الجديد خمس أغنيات، تشمل الأغنية الرئيسية "What You Want" بالإضافة

إلى"GO!"، "FaSHioN"، "JoyRide"، و"Lullaby".

وعلى الرغم من كونه ألبوم ترسيم، فقد شارك جميع الأعضاء في إنتاجه، حيث وضع ثلاثة أعضاء على الأقل أسماءهم في خانة "المنتجين" لكل أغنية، وهو ما يؤكد أنهم يستحقون لقب "طاقم المبدعين الشباب" لقدرتهم على المشاركة في صناعة الموسيقى والرقص والفيديو بشكل مشترك.

وفي تفاصيل الأغاني، تتميز الأغنية الرئيسية "What You Want" بمزيج من إيقاع "بوم باب" وريف غيتار الـ"سايكدليك روك" الذي اشتهر في الستينيات. أما الأغنية الافتتاحية "GO!" فهي عمل فني فريد يقف على الحدود بين الهيب هوب والبوب، وقد شارك جميع الأعضاء في كتابتها. كما ساهم كل من مارتن وجوهون وسونغ هيون وغون هو في أغنية "FaSHioN" ذات العنوان المثير للفضول. وعلى غرار أغنية"GO!" "، شارك جميع الأعضاء في كتابة وتأليف أغنية"JoyRide". وتم إنتاج الأغنية الأخيرة "Lullaby" بقيادة مارتن، مع مساهمة من جيمس وسونغ هيون في كتابتها.

من ناحية أخرى، سيصدر ألبوم ترسيم فرقة كورتيس "COLOR OUTSIDE THE LINES" رسميا في 8 سبتمبر الساعة 6 مساء. وقبل ذلك، ستصدر الأغنية الرئيسية "What You Want" كأغنية منفردة مسبقة في 18 أغسطس الساعة 6 مساء.