ⓒ YONHAP News





نشهد إقامة عدد من أنواع المعارض التذكارية في مختلف أنحاء كوريا احتفالا بعيد الاستقلال الذي سيصادف عامه الثمانين يوم الجمعة الخامس عشر من أغسطس.

فقد افتتح المعرض الخاص بعنوان "العلم الكوري تيه كُك كي، أيام قضيناها معا" يوم الجمعة الماضي في متحف كوريا الوطني للتاريخ الحديث في منطقة جونغ نو في سيول.

ويستمر هذا المعرض الخاص حتى السادس عشر من شهر نوفمبر القادم ليقدم حوالي 210 قطع من المواد ذات الصلة، بالإضافة إلى 18 علما كوريا، بما في ذلك "علم تيه كُك كي للمجلس المؤقت لجمهورية كوريا".

وهو العلم الوطني للإمبراطورية الكورية، والذي يُرجّح أنه عُرض في المعرض العالمي في باريس في عام 1900. ويذكر أنه عبارة عن تراث ثقافي يحتفظ به متحف غيميه기메 الوطني للفنون الآسيوية في فرنسا.

وقال مدير المتحف إن علم تيه كك كي تجاوز كونه مجرد رمز للدولة ليصبح رمزا يربط بين الكوريين ويجعلهم يتذكرون تاريخهم منذ أن أُعلن علما رسميا لمملكة جوسون في عام 1883. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه فرصة للزوار لإدراك أنهم هم أنفسهم صُنّاع التاريخ.

وقد افتتح متحفُ الإحياء الوطني لضحايا التجنيد القسري في مدينة بوسان معرضا خاصا بعنوان "العودة إلى الوطن".

يتناول هذا المعرض قصص ضحايا التجنيد القسري الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بعد التحرير، وظلوا عالقين في اليابان والصين وروسيا، أو أولئك الذين عادوا بعد النجاة بصعوبة.

وصرح القائمون على المتحف بأنهم يهدفون إلى تسليط الضوء على أصوات العائدين الذين تم اعتبارهم "عناصر خطر محتملة" وخضعوا للسيطرة في تلك الفترة، نظرا لأنها كانت حقبة تُعطي أولوية للحفاظ على النظام الاجتماعي على حساب استعادة الحياة الطبيعية للأفراد.

ويضم المعرض شهادات شفهية للضحايا تم تسجيلها من قبل المتحف على مدار السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى سجلات ووثائق ذات صلة ومقاطع فيديو أُنتجت بناء عليها.

ومن أبرز المعروضات: "قائمة العائدين" التي توثّق أسماء 1023 شخصا من الكوريين تم تجنيدهم في مناجم الفحم في منطقة هوكايدو اليابانية، والتي كانت تُعرف بقسوتها، إلى جانب صور وشهادات ضحايا الاسترقاق الجنسي للجيش الياباني، اللاتي بقين في الصين. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر القادم.

أما متحف لي هويه يونغ التذكاري في منطقة جونغ نو في سيول فيستضيف معرضا تفاعليا بعنوان "أصوات"، يسلط الضوء على إسهامات المناضلات من أجل الاستقلال. ومن المقرر أن يستمر هذا المعرض حتى السابع من سبتمبر القادم.

ويستطيع زواره الاستماع إلى قصص يرويها ممثلون مسرحيون من منظور كل مناضلة، وذلك عبر تقريب آذانهم من 8 منحوتات أُقيمت في ساحة المتحف الأمامية.