نشرت السيدة لي جي يونغ صاحبة مكتبة "المكتبة آن" في مدينة تشونغ جو بمقاطعة شمال تشونغ تُشنغ، منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي في الأول من الشهر الجاري، قالت فيه: "يا شباب! الكبار دفعوا ثمن الكتب مسبقا. فتعالوا وخذوا كتابا. ما عليكم سوى الدخول والاختيار".

ولاقى هذا المنشور ردود فعل هائلة حيث حظي باهتمام كبير وحصد أكثر من 73 ألف إعجاب على منصة "ثريدز" وحدها. ويُطلق على هذه المبادرة اسم "مشروع سأشتري لك كتابا".

وأوضحت السيدة لي السبب وراء إطلاق هذا المشروع أنها أرادت أن تهدي الأطفال تجربة ثمينة، وهي تجربة اختيار كتاب بأنفسهم في المكتبة.

ومكتبة "تشيك بانغ، آن" عبارة عن مكتبة مستقلة افتتحت في شهر يونيو من العام الماضي. وقد بدأ المشروع في شهر فبراير من هذا العام بعد محادثة بين السيدة لي وإحدى عميلاتها الدائمات.

فقد تحدثت السيدة لي معها عن منشور رأته على وسائل التواصل الاجتماعي، كان يحكي قصة شخص قام بـ"المشاركة في القراءة" من خلال الدفع المسبق للطلاب.

وعندما سمعت العميلة عن ذلك، وعدت بالتبرع بمبلغ 50 ألف وون، أي ما يعادل حوالي 35 دولارا شهريا، لمدة عام كامل، وأصبح هذا المبلغ هو البذرة الأولى للمشروع.

وبدأ المشروع بـ3 كتب في فبراير الماضي، ثم توسع حجمه تدريجيا ليضم 4 كتب في مارس، و10 كتب في مايو و11 كتابا في أغسطس الجاري.

وقالت السيدة لي إن مكتبتها لم تستقبل حتى ولو طالب واحد من قبل، رغم أنها تقع بالقرب من مدرسة، ولكن بمجرد الإعلان عن الكتب المجانية بدأ الأطفال يزورونها.

وانتشر خبر مبادرة "المكتبة، آن" شيئا فشيئا، وبدأ عدد المتبرعين يزداد. فقد تلقت السيدة لي اتصالات من أشخاص يقولون إنهم سيبرعون بثمن كتب سنة كاملة دفعة واحدة، أو "ظروفهم لا تسمح، لكنهم سيرسلون ثمن كتاب واحد على الأقل من أجل الأطفال".

وهناك قاعدة واحدة فقط يجب على الطلاب الذين يتلقون الكتب اتباعها، وهي أن يدخلوا المكتبة بمفردهم دون رفقة شخص بالغ. وتم وضع هذه القاعدة من أجل منح الأطفال "تجربة" التجول في المكتبة واختيار الكتب بأنفسهم.

وبعد إهداء الكتب للأطفال، تنشر السيدة لي صورا توثيقية لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لإطلاع المتبرعين على الكتب التي اختارها الطلاب. أما الأطفال الذين حصلوا على الكتب، فكان بعضهم يعانق السيدة لي، بينما كان آخرون يقدّمون الشكر للكبار.



