الأمثال الشعبية وعالم الزراعة

هناك مثل شعبي كوري يقول: "كمن يزرع وهو لا يعرف الـ(إيرانغ)". ويحتوي كل حقل على ما يسمى بالـ"إيرانغ" والـ"كورانغ". أما الإيرانغ فهو تجعد في الأرض يكون كثنية واسعة عالية، وهو الجزء الذي تُزرع فيه المحاصيل. وأما الكورانغ، فهو طريق يحفر بين كل ثنية وأخرى. وعندما تهطل الأمطار، تسير في طرق "كورانغ" التي تتوسط الثنيات المرتفعة وتسري فيها، فلا تغمر المحاصيل المزروعة، كما يسير فيها المزارعون أيضًا لتفقد المحاصيل دون أن يطأوها. ويهتم كل مزارع بحفر طرق "كورانغ" بعمق كافي، ولذلك فهناك مقولة أخرى تقول "الحظ يكمن في كل كورانغ". ولكن مهما أتقن المزارع إنشاء "إيرانغ" و"كورانغ"، فيجب عليه أن يعيد إنشاءهما من جديد مع تغير الفصول. ولهذا هناك مثل آخر عن الكورانغ والإيرانغ، يقول: يصير الكورانغ إيرانغ والعكس صحيح، في إشارة إلى أن أمور الناس ليست مضمونة، وأن دوام الحال من المحال.





ارتباطات مختلفة بين الأمثال الشعبية والزراعة

تكثر الأمثال الشعبية المتعلقة بالزراعة في كوريا، ومنها الأمثال التي تفيد أن حرارة الصيف مفيدة لزراعة الأرز، لأن المحصول يكون أفضل كلما زادت الحرارة. ولكن المشكلة هي أن الحرارة تحفز نمو الحشائش الضارة أيضًا. ولذلك فكلما انتهى المزارع من إزالة الحشائش الضارة من جزء وانتقل للأجزاء الأخرى، تكون الحشائش الضارة قد عادت للنمو في الجزء الأول. وقد يمر المزارعون بثلاث دورات على الأقل من إزالة الحشائش الضارة قبل الحصاد. ولكل محصول خصائصه المميزة في الزراعة، ولكنها عملية مرهقة في كل الأحوال. وما يخفف عن المزارعين الإرهاق هو غناؤهم المشترك، ومبادلتهم للمقاطع الغنائية.





فنان من التراث: "جو سانغ-هيون 조상현"

"جو سانغ-هيون 조상현". وهو اسم يُعرف بارتباطه بفن البانسوري، ويعرفه الكثير من الكوريين، حتى أولئك الذين لا يعرفون شيئًا عن الموسيقى التراثية. وُلد في عام 1939 في "بو صُنغ 보성"، ودرس المرحلة الابتدائية في "صو دانغ دو 서당도". وعندما بلغ الثانية عشرة من عمره، انتقل للعيش في منزل الفنان "جُنغ إنغ-مين 정응민" لدراسة فن الغناء. ومكث الفنان "جو سانغ-هيون" في منزله سبع سنوات تعلم فيها فنه، ثم انتقل إلى سيول حيث تبنته الفنانة "باك نُك-جُو" وعمل في الفرقة المسرحية الوطنية. وحصل على المركز الأول في مسابقة الغناء الفنية الكبرى عام 1974، وأيضًا في الدورة الثانية من مسابقة "جون جو" الفنية في عام 1976، مثبتًا بذلك مكانته كفنان مميز. وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بدأ التلفاز في الانتشار في كوريا، وكان منصة جعلت من "جو سانغ-هيون" نجم البانسوري الأول بلا منازع.





الموسيقى والـكوغاك

) غالبًا ما تشير كلمة "موسيقى" في كوريا إلى الموسيقى الغربية. أما الموسيقى التراثية فيشار لها بكلمة "كوك أك 국악"، أي أنها تشغل جزءًا محددًا من الموسيقى. ولكن هذه الأيام، تتداخل الموسيقى التراثية مع الغربية في الكثير من الأعمال الفنية، إلى الحد الذي يصعب فيه تصنيف العمل الفني تصنيفًا واضحًا فيه. وفي عصر مملكة كوريو، كانت هناك مقطوعات موسيقية تدخل كوريا من الصين. ففي عصر مملكة سونغ الصينية، أرسلت عدة آلات موسيقية ومعزوفات إلى كوريا، ومن ضمن المقطوعات التي أرسلت في ذلك الوقت مقطوعًا "بوهوجا 보허자" أي: المشي على الهواء، وهي مقطوعة كانت تستخدم من أجل تصفية الذهن في الديانة الطاوية، إذ يركز المرء كل تفكيره أثناء سماعها على الارتقاء إلى السماء.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "هومُوغا 호무가" بصوت "كيم كيونغ-بيه 김경배".

- أغنية "جولوسوري 절로소리" بصوت "كيم هانغ-غيو 김항규"، و"لي يونغ-جا" و"باك دُنغ-ميه"

- أغنية "جيجو بادا" أو "بحر جيجو" بصوت "آه ري-سُو"

- مقطع من أغنية "شيم تشونغ-غا" بصوت الفنان "جو سانغ-هيون"

- "باهلبل كانون 파헬벨의 캐논" أداء أوركسترا الكاياغم " 서울새울가야금삼중주단"

- مقطوعة "Beautiful days" أو أيام جميلة، أداء "بروجكت لاك 프로젝트 락"

- "بوهوجا 보허자" بأداء أوركسترا الموسيقى التراثية

- أغنية "دونغ هيه رابسودي" أداء أنسامبل "شيناوي"