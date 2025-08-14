العنقاء في التراث الكوري

العنقاء هو طائر أسطوري، اعتقد الكوريون قديمًا أنه لا يظهر إلا في أوقات السلم التي يحكم فيها الملك مملكته بالعدل. ولذلك تستخدم أنماطٌ تمثل العنقاء في العبارات الرمزية الرئاسية في كوريا حتى اليوم. ويقال إن العنقاء لا يعيش إلا في شجرة "قفاز الثعلب" وإنه لا يأكل سوى ثمار الخيزران. ولذلك كان العلماء الكونفوشيون القدامى يزرعون أشجار قفاز الثعلب في ساحات منازلهم، متمنين أن يحل طائر العنقاء عندهم، أي: متمنين أن يحل السلام والعدل في المملكة. ولكن بما أن الخيال والواقع يختلفان ويتمايزان، فقد كان أولئك العلماء أيضًا يكتبون الشعر في الحب والشوق لمحبوباتهم. ولذلك كانت نفس الأشجار قفاز الثعلب هذه ينظرون إلى الندى المتساقط منها ويتذكرون شوقهم لحبيباتهم.





يوم "إيب تشو"

لا يزال فصل الصيف في أشده، ولكن أمس كان يوم "إيب تشُو 입추". وهو ما يعني أن موسم انتظار الخريف قد بدأ بالفعل. ولا شك أن الكثير منكم يقول في نفسه: ما أسرع مرور الوقت. وأغنية "دانغا ساشول غا 단가 사철가" أو: أغنية الفصول الأربعة تناقش قضية مرور الوقت، وأن المرء وإن شعر أن شبابه لن ينتهي، فهو لا بد منتهٍ، وسوف يشعر بأن الوقت قد مر بسرعة كبيرة. ولذلك، يجب على المرء أن يعيش حياته كما ينبغي، يستمتع بها ويستفيد بها.





شخصيات من التراث: الملك العظيم سيجونغ

والشخصية التراثية التي سنتحدث عنها اليوم هي: الملك العظيم سيجونغ. ويشتهر الملك "سيجونغ" بأنه مبتكر حروف الهانغل الكورية. ولكن هذا لم يكن إنجازه الوحيد، فمع انشغاله بنشر العلوم والثقافة في عموم الشعب، وابتكاره لآلة تقيس كمية الأمطار، والساعة الشمسية التي تحسب الوقت والفصول، والساعة المائية التي تُصدر صوتًا كلما حان الوقت المطلوب، تنوعت ابتكاراته بين ما هو ثقافي وما هو علمي. كما أدخل قوانين جديدة لإنصاف المواطنين، مثل الرجل الذي شكا له أنه صار عبدًا رغمًا عنه. وقد كان رجلًا عبقريًّا مبتكرًا سابقًا لعصره، ولكن إنجازاته لم تتوقف عند ذلك الحد، فقد كان موهوبًا في الموسيقى أيضًا، وقد ألف عددًا من الألحان المميزة. وقد قيل عنه إنه كان دائم الولع بالموسيقى شديد الاهتمام بها. ولذلك قال إنه لا يعقل أن يسمع ملوك كوريا الموسيقى الكورية طوال أعمارهم، ثم يسعون الموسيقى الصينية الجنائزية بعد مماتهم. وهذا لأن مراسم تبجيل الموتى كانت تشمل عزف الموسيقى الجنائزية الواردة من الصين، التي كانت تضم عناصر تناسب الآلات الصينية، ولا تستخدم في الآلات الكورية، ولذلك كانت كوريا تستورد الآلات اللازمة من الصين، ولكن الملك سيجونغ أتته فكرة لحل هذه المشكلة





"سوريجيه 수리재"

"سوريجيه 수리재" هو اسم مقطوعة ألفها الملحن والعازف "جونغ ديه-صُك 정대석" في عام 1984، وهي معزوفة للكومونغو فقط. وكان له صديق يدعى "داجونغ كوسا 다정거사"، وهو أحد الأسماء التي أطلقت على الفنان "كيم كيُو-هيون 김규현" الذي عرف ببراعته على الرسم على الخشب وبكونه خبير في التبت. وكان يعيش في بيت ريفي بناه بسقف من القش من طابقين على ضفة النهر في مقاطعة "كانغ وون"، وكان اسم ذلك البيت "سوريجيه 수리재". وتتكون مقطوعة الكومونغو "سوريجيه 수리재" من ثلاثة فصول، وتبدأ من استيحاء مشاهد من البيت ذي السقف المصنوع من القش، والبخار المتصاعد من مدخنته، والأشجار المصطفة على ضفتي النهر، وشرب الشاي في أحضان الطبيعة.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع

- "أودونغيه 오동에" بصوت "كيم نا-ري".

- أغنية "دانغا ساتشول غا 단가 사철가" بصوت "كيم جُون-سُو" وأداء "دو بون جيه دال"

- أغنية "تُب سنغ 톱송" بصوت "سوري كوت كاغك دان 소리꽃가객단"

- مقطوعة "يون مي راك 여민락" ضمن مقطوعات الموسيقى الملكية التراثية، بأداء أوركسترا الموسيقى التراثية

- "تيه بيونغا 태평가" أداء "سانغجارو 상자루"

- مقطوعة الكومونغو "سوريجيه 수리재" الآن بعزف وأداء "جونغ ديه-صُك 정대석" على الكومونغو

- "ميو تشورا 매우 춰라" أو: ارقصوا بسعادة، أداء "أكدان كوانغ تشيل"