الحلقة التاسعة عشر: كرة القاعدة، وبداية عصر الرياضات الاحترافية

بداية كرة القاعدة الاحترافية في كوريا الجنوبية بدأ عصر كرة القاعدة الاحترافية في كوريا في عام 1982. وكانت المباراة الرسمية الأولى بين فريق "تنانين MBC" و"سام سونغ ليونز"، وقد انتهت المباراة بانتصار "تنانين MBC" على يد اللاعب "لي جُنغ-دو". وكانت هذه المباراة المميزة من العوامل التي أدت لبدء الشغف الكوري بكرة القاعدة.





حفل افتتاح بث كرة القاعدة في عام 1982

الرئيس "جون دو-هوان" في حفل افتتاح كرة القاعدة في عام 1982

ⓒ KBS

تطور كرة القاعدة في كوريا بعد بدء كرة القاعدة الاحترافية في كوريا، سرعان ما حصدت حب الجماهير ونمت نموًا سريعًا. ومع منتصف التسعينيات، دخل اللاعب "باك تشان-هو" الدوري الكبير"، ثم بدأ بث المباريات اليابانية، وخف الاهتمام بكرة القاعدة مع مونديال 2002. ولكن مع مباريات 2006 وفوز الفريق الكوري بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين في 2008 بدأت شعبية كرة القاعدة في الصعود من جديد، لتدخل عصرها الذهبي.





أولمبياد بكين 2008

ⓒ KBS

كرة القاعدة الحديثة في عصرها الذهبي يوجد عشر فرق حاليًا في كوريا، واعتبارًا من 2024 بلغ عدد المفترجين 10 ملايين متفرج. وقد ازدادت نسبة الشباب من العشرينات والثلاثينات خاصة الشابات، وهو ما جعل القاعدة الجماهيرية تتنوع تنوعًا كبيرًا، فتجاوزت كونها مجرد رياضة لتصبح عنصرًا ثقافيًّا مهمًّا في المجتمع.





وصول عدد جماهير كرة القاعدة إلى 10 ملايين متفرج في 2024

ⓒ KBS تطور ملاعب كرة القاعدة وتحولها إلى عنصرًا ترفيهيًّا كما يشغل الملعب نفسه جزءًا من العناصر الجذابة. خاصة أن هذه الأيام قد تم تجديد وتوسيع عدد كبير من الملاعب. وتتضمن بعض هذه الملاعب أماكن خاصة للشواء، وأماكن للاستمتاع بالطعام والشراب والنزهات الخلوية فوق العشب الأخضر. وهناك أماكن تتضمن حمامات سباحة يجري اختبارها حاليًا. وهكذا، تجاوزت مباريات كرة القاعدة كونها مجرد رياضة احترافية تنافسية، فأصبحت ساحة ثقافية ترفيهية فنية مركبة.



