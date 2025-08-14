الحلقة العشرين: البث الخاص المباشر للمِّ شملِ الأسر المشتتة، رسالة للسلام

أغنية "من الذي لا يعرف هذا الشخص" اشتهرت بكونها إشارة بدء البث، فإذا أذيعت تتوقف كل الأسرة عن الذي تفعله وتذهب لمشاهدة البرنامج حتى لو لم تكن من الأسر المشتتة من الأساس. وكان الجميع يتأثر كثيرًا بما يشاهده، فيبكون حتى الواحدة أو الثانية صباحًا، وهم يتمنون من أعماق قلوبهم أن تجتمع الأسر المشتتة من جديد. - "لي جي-يون"، مذيعة سابقة بكي بي إس، ومقدمة برنامج KBS الخاص للبحث عن أفراد الأسر المشتتة-



بدء بث برنامج "البحث عن أفراد الأسر المشتتة الضائعين" في عام 1983، أذيع برنامج "البحث عن أفراد الأسر المشتتة" ضمن البرامج الخاصة التي أذاعتها كي بي إس بمناسبة مرور 30 عامًا على عقد الهدنة. كان من المخطط أن يعرض في ليل الثلاثين من يونيو، وأن يستمر لمدة ساعة ونصف الساعة، ولكنه أثار ردود فعل قوية للغاية، واستمر عرضه حتى الثانية والنصف من صباح اليوم التالي.





(على اليسار) عنوان برنامج "البحث عن أفراد الأسر المشتتة (على اليمين) مقدما البرنامج الدكتور "يو تشول-جونغ" والمذيعة "لي جي-يون" ⓒ KBS

البرنامج الذي أثار اهتمام الجميع دفع الاهتمام الكاسح للجمهور ببرنامج "البحث عن أفراد الأسر المشتتة" فريق كي بي إس إلى إيقاف جميع البرامج العادية والتركيز على ذلك المشروع. وعقدت لقاءات مؤثرة جدًّا كل يوم، وأنشئ "ميدان اللقاء" الذي علقت فيه قوائم أسماء كل أفراد الأسر المشتتة الضائعين.





(على اليسار) ميدان اللقاء أمام مبنى "كي بي إس"،

(على اليمين) جدران مغطاة تمامًا بملصقات البحث عن أفراد الأسر الضائعين بعدما شتتت الحرب الأسرة

ⓒ KBS

(على اليسار) أول لقاء لاثنين من الأخوة الذين فرقتهم الحرب،

(على اليمين) لقاء الشقيقين في البرنامج بعد 30 عامًا من الافتراق

ⓒ KBS

تسجيل البرنامج وما يتعلق به في اليونسكو استمرت إذاعة البرنامج لمدة 138 يومًا متتالية، ومن بين أكثر من مائة ألف مقدم طلب للبحث عن أفراد أسرته الضائعين، نجح عشرة آلاف فرد تقريبًا في لم الشمل بأفراد أسرته الضائعين. وفي عام 2015، سُجل كل ما يتعلق بذلك البرنامج ضمن التراث العالمي لليونسكو. وهو ما يشمل 463 شريطًا مسجلًا، ودفتر الملاحظات المنتج المسؤول عن البرنامج، والاستمارات التي ملأها أصحاب الأسر المشتتة بأنفسهم، وجدول الإذاعة، والصور، وغيرها. وإجمالي المجموعة هو عشرين ألف وخمسمائة واثنان وعشرون قطعة.





شريط Reel من برنامج "البحث عن أفراد الأسر المشتتة" لكي بي إس

ⓒ KBS

أثر البرنامج والميراث الذي تركه يعتبر البرنامج واحدًا من المحاولات الجادة الباحثة عن السلام في عصر الحرب الباردة. ويبقى البرنامج رمزًا للدور الاجتماعي للبرامج العامة في المجتمع.



