تحققت مجموعة هيون ديه موتور من إمكانية بناء نظام بيئي للتنقل بالهيدروجين في مدينة نيوم الذكية المستقبلية بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت المجموعة الكورية يوم 4 من شهر أغسطس الجاري عن فيديو تجريبي للتنقل بالهيدروجين أجرته في منطقة تروجينا في مدينة نيوم خلال شهر مايو الماضي.

يشار إلى أن هيون ديه كانت قد أجرت بنجاح من 17 إلى 27 من مايو اختبار تشغيل المركبة الكهربائية "يونيفرس" التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية على الطريق الذي يربط المنطقة التجارية المركزية في نيوم بمعسكر قاعدة تروجينا الذي يقع على ارتفاع ألفين و80 مترا فوق مستوى سطح البحر.

وتعد تروجينا أحد المشروعات الرئيسية في نيوم، وهي منطقة جبلية صحراوية وعرة ذات منحدرات شديدة ومنحنيات متعددة، ويتجاوز أعلى ارتفاع فيها ألفيْ متر. وتعتبر هذه الظروف قاسية بشكل خاص على الحافلة "يونيفرس" التي لديها مركز ثقل أعلى ومسافة كبح أطول مقارنة بالسيارات العادية.

لكن التكنولوجيا والخبرة التي تتمتع بها مجموعة هيون ديه في مجال التنقل بالهيدروجين، كانت من العوامل الرئيسية التي مكنت حافلة "يونيفرس" من العمل بنجاح في مثل هذه البيئة القاسية.

الجدير بالذكر أن هيون ديه أنشأت فريقا خاصا للبحث والتطوير في مجال الهيدروجين في عام 1998، وبدأت بعد ذلك في تطوير المركبات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين. وحاليا، تقدم حلولا متكاملة بدءا من إنتاج الهيدروجين وتخزينه وحتى استخدامه.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت مذكرة تفاهم مع نيوم لإدخال حلول التنقل المستقبلية الصديقة للبيئة، وتخطط لمواصلة التعاون كشريك أساسي لنيوم في قطاع التنقل المستقبلي، بما في ذلك توسيع نطاق إدخال حلول التنقل الصديقة للبيئة في نيوم والمساهمة في تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030".