من المتوقع استئناف هان هوا مشروع بسماية الجديدة هذا العام

ⓒ Hanwha Corporation E&C Div.

من المتوقع أن تستأنف شركة هان هوا للإنشاءات مشروع تطوير مدينة بسماية الجديدة في العراق بعد توقف دام 3 أعوام.

ومن المتوقع أن تنهي الشركة الكورية الإجراءات المحلية ذات الصلة هذا العام مما يمهد الطريق لاستئناف الأعمال الإنشائية بشكل كامل.

ووفقا لقطاع الأوراق المالية الكورية، صرحت هان هوا مؤخرا بأن البرلمان العراقي طلب من اللجنة الوطنية للاستثمار تأكيد تفاصيل العقد المعدل للمشروع، موضحة أنه إذا وافق عليه مجلس الوزراء العراقي هذا العام، فسوف يمكنها تسجيل إيرادات بشكل تدريجي.

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير مدينة بسماية الجديدة عبارة عن بناء مدينة جديدة على غرار مدينة بون دانغ الكورية في كوريا الجنوبية، وتشمل حوالي 100 ألف وحدة سكنية والبنية التحتية الاجتماعية.

وتقع المدينة الجديدة على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من العاصمة العراقية بغداد، في منطقة بسماية. وفازت هان هوا بعقد المشروع في عام 2012. وعلى الرغم من أنه كان يعتبر أكبر مشروع لتصدير المدن الجديدة آنذاك، إلا أن عدم الاستقرار السياسي في العراق وتأخر دفع المستحقات أدى إلى توقف الأعمال الإنشائية، مما سبّب صعوبات للشركة الكورية.

وفي النهاية، أعلنت الشركة عن فسخ العقد مع اللجنة الوطنية للاستثمار في عام 2022. ومع ذلك، تم حل النزاع بين الطرفين بوساطة من الحكومة الكورية. ففي شهر فبراير من العام الماضي، زار وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري آنذاك "بارك سانغ او"، العراق لفتح باب المفاوضات.

وفي شهر ديسمبر من نفس العام، تم توقيع عقد معدل لاستئناف الأعمال الإنشائية مع اللجنة الوطنية للاستثمار. وبلغت قيمة العقد 10 مليارات و398 مليون دولار، بزيادة قدرها 277 مليون دولار عن القيمة الأصلية.

وحتى الآن أكملت الشركة الكورية إنشاء 30 ألف وحدة سكنية من أصل 100 ألف. وتخطط لاستئناف العمل في الوحدات السكنية الـ70 ألفا المتبقية. ومع ذلك، يصبح العقد المعدل ساري المفعول فقط بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي.

ويتوقع قطاع الأوراق المالية أن تتم الموافقة هذا العام وأن يبدأ المشروع بشكل جدي. وتوقع الباحث "تشيه كوان سون" من شركة "إس كي" للأوراق المالية أن تُستأنف الأعمال الإنشائية هناك بعد عملية تحضيرية تستغرق حوالي 6 أشهر من موافقة مجلس الوزراء العراقي.