زارت كوريا مؤخرا رائدة الأعمال والمؤثرة في مجال الجمال "دانيا محمد"، من أجل الاستمتاع بثقافة القصور الملكية الكورية.

وتعتبر دانيا شخصية مشهورة ظهرت في مسلسل الواقع الشهير "دبي بلينغ" على منصة نتفليكس حيث قدمت نفسها كرائدة أعمال قامت ببناء علامتها التجارية الخاصة.

يشار أيضا إلى أن "دبي بلينغ" عبارة عن برنامج واقعي يضم نخبة الأثرياء ويعرض بوضوح مظاهر الحياة الفاخرة في دبي، مثل السيارات الفارهة التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، والعقارات الفخمة في ناطحات السحاب، والأزياء الراقية، والحفلات الخاصة.

ويحكي المسلسل قصص الشخصيات المتداخلة في منافسات الثروة والنجاح والصداقة والحب والصراعات، مما يمنح المشاهدين إحساسا بالانغماس وكأنهم يشاهدون دراما حقيقية.

وقد حقق المسلسل شعبية كبيرة حتى موسمه الثالث، حيث ينقل بوضوح للمشاهدين تفاصيل من عالم الحياة اليومية البراقة في دبي في الإمارات العربية المتحدة ومختلف الظواهر التي تكمن وراءها.

وفي أوائل شهر أغسطس الجاري، زارت كوريا مؤثرة الجمال "دانيا" المعروفة في الشرق الأوسط، بدعوة من العلامة التجارية الكورية "سيليماكس". وبعد تجربتها للعلامة التجارية وثقافة الجمال الكورية مباشرة، لم تستطع دانيا إخفاء دهشتها وإعجابها.

وقالت إن الاهتمام بمنتجات التجميل الكورية كبير جدا في الشرق الأوسط، وأن زيارتها ذات مغزى كبير لأنها أتاحت لها فرصة الاطلاع مباشرة على كيفية إنتاج هذه الجودة العالية في كوريا.

كما استمتعت دانيا بتناول الشاي في مقهى شاي كوري تقليدي، وارتدت الزي الكوري التقليدي "هان بوك" وتجولت في قصر كيونغ بوك الملكي في سيول، ووصفت تلك التجربة بأنها كانت رائعة جدا.

وحول أكثر الأطعمة التي أعجبتها في كوريا، قالت إنها أحبّت الشواء الكوري، لكن سمك السيف الذي تناولته في جزيرة جيجو كان الألذ، رافعة إبهامها في إشارة إلى إعجابها الشديد.