تبادل كوري أردني في مجال تقنية الهيدروجين الأخضر

قالت شركة دونغ سو الكورية لتوليد الكهرباء إنها عقدت مؤخرا لقاء تبادل فني مع مسؤولين حكوميين أردنيين لتعزيز القدرات من أجل بناء قاعدة تقنية للهيدروجين الأخضر.

وأوضحت أن الطرفين ناقشا سبل التعاون المشترك، وشاركا مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وخطط تطويرها.

جاء هذا اللقاء ضمن "مشروع تعزيز القدرات من أجل بناء قاعدة تقنية للطاقة المتجددة في الأردن"، والذي تشرف عليه الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، حيث استهدف موظفين فنيين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.

وعرضت الشركة الكورية حالة مشروعات الطاقة المتجددة محليا ودوليا، وقدّمت مجمع البحث والتطوير للهيدروجين الأخضر، وهو المنصة الوحيدة في كوريا التي تختص بالتحقق من صحة دورة الهيدروجين الأخضر الكاملة.

ومن المتوقع أن يتم بناء هذا المجمع داخل مجمع بوك بيونغ الصناعي بحيث يلعب دورا مهما في تشكيل النظام البيئي لصناعة الهيدروجين في كوريا من خلال التحقق من صحة التقنيات في جميع مراحلها، بدءا من الإنتاج والتخزين ووصولا إلى الاستخدام، بالإضافة إلى تسويقها تجاريا.

ويُعد الأردن دولة غنية بموارد الطاقة المتجددة، مثل عدد الأيام المشمسة بأكثر من 300 يوم سنويا، والرياح القوية. واعتبارا من عام 2023، يتم توفير 27% من إجمالي الكهرباء في الأردن من مصادر الطاقة المتجددة.

وتخطط الحكومة الأردنية لزيادة هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2030، وبناء نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر بسعة 10 تيرا واط في الساعة سنويا بحلول عام 2035.

وقال مسؤول في الشركة الكورية إنه إذا اجتمعت التكنولوجيا الكورية في مجال الهيدروجين مع الموارد الوفيرة من الطاقة المتجددة والدعم السياسي في الأردن، فسوف يتشكل تآزر كبير.

وأضاف أن شركته ستعمل على ترسيخ أساس التعاون الاستراتيجي مع الأردن في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وتهيئة الفرص المستقبلية لدخول أسواق الطاقة الخضراء في منطقة الشرق الأوسط.