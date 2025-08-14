ⓒ STARSHIP Entertainment

لقد حظيت فرقة كي كي باهتمام كبير بفضل نسخ ريمكس أغنية "DANCING ALONE" التي تغطي حقبا زمنية مختلفة.

مؤخرا، فاجأت فرقة كي كي معجبيها بنشر قائمة تشغيل فريدة من نوعها على قناتها الرسمية على يوتيوب. حظي هذا الفيديو بإعجاب فوري، حيث تضمن نسخا مُعاد توزيعها من أغنية "Dancing Alone" تتنقل بالمستمع من التسعينيات وصولا إلى العصر الحالي.

يبدأ الفيديو بالنسخة الأصلية للأغنية، ثم يأخذنا في رحلة موسيقية. تبدأ الرحلة بنسخة التسعينيات ذات الإيقاع البطيء الذي يغلب عليه طابع الـR&B، تليها نسخة الألفينيات الأكثر حيوية وسرعة. بعد ذلك، ننتقل إلى نسختي 2010 و2020 اللتين تميزتا بأسلوب Future Bass وTropical EDM. هذا التنوع في الأنماط الموسيقية لم يضف فقط سحرا إضافيا للأغنية، بل أثار أيضا شعورا قويا بالحنين لدى المستمعين.

ولم يكتفِ الفيديو بذلك، بل عزز هذا الشعور بالحنين من خلال عرض تطور أجهزة الاستماع الموسيقى عبر الزمن. فبينما كانت الأغنية تُشغل، كانت الشاشة تعرض مشغل الأقراص المدمجة (CD Player)، ثم مشغل الـMP3، فالهاتف المحمول، وصولا إلى سماعات الأذن اللاسلكية.

ولضمان أعلى مستوى من الجودة، تولى المنتج بارك مون تشي مهمة إعادة التوزيع. لقد دمج لمساته العصرية ببراعة مع أجواء أغنية "Dancing Alone" المفعمة بالحيوية، مما أوجد مزيجا متناغما يعطي إحساسا حقيقيا بالسفر عبر الزمن. بهذا العمل، نجحت فرقة كي كي في كسب إعجاب المعجبين والمستمعين من جديد.

بفضل هذا المحتوى المبتكر والمميز، انتشرت قائمة تشغيل "Dancing Alone" بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلا واسعا وحماسيا من قبل المعجبين محليا ودوليا، وأعاد إشعال حماس عودة الفرقة بقوة.

وكانت فرقة كي كي قد أصدرت أول ألبوم رقمي منفرد لها بعنوان "Dancing Alone" في السادس من هذا الشهر. ومن خلال الأغنية الرئيسية التي تحمل نفس الاسم، والأغنية الفرعية"Strawberry Cheesegame"، قدمت الفرقة ألحانا جذابة وكلمات ذكية، لتترك بصمتها الفريدة على الساحة الموسيقية.

في الوقت الحالي، تستعد فرقة كي كي لمواصلة ترويجها لأغنية "Dancing Alone" من خلال الظهور في البرامج الموسيقية المتنوعة وتقديم المزيد من المحتوى.